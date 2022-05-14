本土+63964新北逾2萬例 今增40死

今天本土病例確診數仍有6萬3964人，與前幾天差不多，但今天死亡人數仍高達40人，此外，中重症新增130人。（指揮中心提供）

2022/05/14 14:11

〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情仍嚴峻，今天本土病例確診數仍有6萬3964人，與前幾天差不多，但今天死亡人數仍高達40人，此外，中重症新增130人。

個案分布為新北市（21,336例），臺北市（9,560例），桃園市（9,482例），臺中市（4,409例），高雄市（3,766例），台南市（2,627例），基隆市（2,004例），宜蘭縣（1,757例），新竹縣（1,661例），新竹市（1,243例），彰化縣（1,128例），屏東縣（1,107例），花蓮縣（913例），苗栗縣（649例），雲林縣（634例），臺東縣（426例），南投縣（414例），嘉義縣（398例），嘉義市（215例），金門縣（112例），澎湖縣（108例），連江縣（15例），相關疫情調查持續進行中。

此外，今天也新增130例中重症個案，其中38例是重症，年齡從小於10歲到90多歲之間。

指揮中心今天也宣布，5月16日起開放部分對象，在接種第一次追加劑滿5個月後，可接種第二次追加劑，對象包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者。

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