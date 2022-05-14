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    首頁　>　臺北市

    金馬澎防衛有DMS雙聯裝刺針飛彈 本島人攜式刺針還要再等等

    軍方官員今天指出，金門丶馬祖以及澎湖等外島野戰防空任務，以及陸戰隊在台灣本島的防空警衛任務，目前是由DMS雙聯裝刺針飛彈系統擔綱，對侵擾我方領空的共軍戰機丶武裝直升機，具有相當大的嚇阻戰力。圖為陸戰隊實施DMS雙聯裝刺針飛彈實彈射擊。（資料照，軍聞社提供）

    軍方官員今天指出，金門丶馬祖以及澎湖等外島野戰防空任務，以及陸戰隊在台灣本島的防空警衛任務，目前是由DMS雙聯裝刺針飛彈系統擔綱，對侵擾我方領空的共軍戰機丶武裝直升機，具有相當大的嚇阻戰力。圖為陸戰隊實施DMS雙聯裝刺針飛彈實彈射擊。（資料照，軍聞社提供）

    2022/05/14 13:57

    〔記者羅添斌／台北報導〕我國陸軍丶海軍都向美方採購可單兵操作的人員攜行式刺針飛彈，但美方交貨時間仍難確定，軍方官員今天指出，金門丶馬祖以及澎湖等外島野戰防空任務，以及陸戰隊在台灣本島的防空警衛任務，目前是由DMS雙聯裝刺針飛彈系統擔綱，對侵擾我方領空的共軍戰機丶武裝直升機，具有相當大的嚇阻戰力。

    DMS雙聯裝刺針飛彈系統的有效射程為4000公尺，具有機動性高、運用靈活⁣⁣丶雙重追瞄、反應靈敏、雷達導引及夜戰功能等特性，能有效攔截低空、高速進襲目標。與人員攜行式（單枚肩射式）刺針飛彈不同的是，DMS雙聯裝刺針飛彈系統的底座採三角架式，上面載有刺針發射系統及2枚刺針飛彈，機動部署時可裝載在悍馬車上快速移動，也可由2位官兵扛起攜行。

    陸軍本週分別在澎湖丶馬祖進行防區定期防衛射擊操演，澎防部的鎮疆操演，除了M60A3戰車實施戰術機動及陣地占領等課目，並藉由規正射擊、動對靜射擊等項目，驗證官兵作戰能量；此外，澎防部亦進行120迫砲、50機槍、40榴彈槍等武器實彈射擊；防空連官兵則是機動至戰術位置後，在時限內完成DMS雙聯裝刺針飛彈部署，藉此發揮聯合打擊能力，展現防區堅實戰力。

    此外，立法院外交及國防委員會12日考察澎湖防區，實地瞭解三軍部隊戰備執行情形，立委們先後前往空軍IDF戰機天駒部隊、澎防部防空連、海軍146艦隊考察，聽取單位任務簡報。在考察防空連時，立委也與防空連官兵以及DMS雙聯裝刺針飛彈系統合影。

    立委江啟臣表示，因應國際情勢及中共機艦頻繁襲擾，澎湖防區戰略地位並不亞於金門、馬組前線，此次透過考察，讓委員得以近距離觀察及親身感受澎湖防務的實際情形，有助於委員們未來於審查法案及預算時，更加貼近部隊需求，同時也感謝防區官兵，戮力戰訓本務辛勞，站在臺海防衛前線，捍衛國家安全。

    澎防部防空連官兵在時限內完成DMS雙聯裝刺針飛彈部署，不分日夜執行防衛任務，展現防區堅實戰力。（圖：軍聞社提供）

    澎防部防空連官兵在時限內完成DMS雙聯裝刺針飛彈部署，不分日夜執行防衛任務，展現防區堅實戰力。（圖：軍聞社提供）

    DMS雙聯裝刺針飛彈系統的底座採三角架式，上面載有刺針發射系統及2枚刺針飛彈，機動部署時可裝載在悍馬車上快速移動，也可由2位官兵扛起攜行。（圖：取自中華民國陸軍臉書專頁）

    DMS雙聯裝刺針飛彈系統的底座採三角架式，上面載有刺針發射系統及2枚刺針飛彈，機動部署時可裝載在悍馬車上快速移動，也可由2位官兵扛起攜行。（圖：取自中華民國陸軍臉書專頁）

    立法院外交及國防委員會12日考察澎湖防區，並與防空連官兵以及DMS雙聯裝刺針飛彈系統合影。（圖:軍聞社提供）

    立法院外交及國防委員會12日考察澎湖防區，並與防空連官兵以及DMS雙聯裝刺針飛彈系統合影。（圖:軍聞社提供）

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