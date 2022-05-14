助台返WHO法案拜登簽了 外交部：彰顯美行政部門及國會對台一致支持

拜登簽署法案支持台灣參與世衛。示意圖。（彭博、歐新社，本報合成）

2022/05/14 13:05

〔記者楊丞彧／台北報導〕第75屆世界衛生大會（WHA）5月22日至28日於瑞士日內瓦召開，針對台灣的參與案，美國聯邦眾議院日前以壓倒性票數通過法案，要求國務卿擬定策略，以協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員身分。美國拜登總統於美東時間13日正式簽署「要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員地位法案」，外交部表示，這再度彰顯美國行政部門及國會一致對台灣參與WHO的強勁支持，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

外交部提到，拜登政府上任以來，一再以實際的行動，支持並協助擴大台灣的國際空間，包括國務卿布林肯（Antony Blinken）於去年10月發表「支持台灣參與聯合國體系」的聲明，以及國務院國際組織局助卿席森（Michele Sison）本月10日與我國駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君會晤討論如何支持台灣有意義參與WHO等作為。

外交部指出，在第75屆「世界衛生大會」（WHA）即將召開之際，上述法案獲國會兩院通過，並經拜登總統簽署完成立法，深具意義。我國政府也會持續在既有的良好基礎上，加強與美國在內的理念相近國家緊密合作，拓展台灣國際空間，對全球衛生事務繼續做出貢獻。

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