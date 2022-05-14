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    9合1選舉藍營基層小組估增2千 要求落實「組織就是宣傳，宣傳就是組織」

    因應今年九合一選舉，國民黨陸續在全國各地重新編制基層小組，估計這次重編小組數目，要較4年前九合一選舉約4萬個單元，再增加大約2000個。（資料照）

    因應今年九合一選舉，國民黨陸續在全國各地重新編制基層小組，估計這次重編小組數目，要較4年前九合一選舉約4萬個單元，再增加大約2000個。（資料照）

    2022/05/14 12:28

    〔記者施曉光／台北報導〕因應今年九合一選舉，國民黨陸續在全國各地重新編制基層小組，由於去年國民黨主席朱立倫推動「同舟計畫」以來，新增的入黨及回復黨籍人數增加近6萬人，估計這次重編小組數目，要較4年前九合一選舉約4萬個單元，再增加大約2000個。

    黨內人士指出，做為組織動員最基層的單元「小組」，在都會地區以數個鄰為一組，鄉村地區則以村、里為編制單位，每組編制人數按地方政情，從10餘人到30人不等，上自黨主席下至基層黨員，都會被編入小組，並以「組織就是宣傳，宣傳就是組織」為目標，要求黨的訊息透過各小組聯絡系統貫徹落實到最基層。

    為此，國民黨組發會最近逐步在各地舉辦「小組長精實訓練」，要求各地方黨部重建轄下各小組的LINE群組，文傳會與革實院則配合派員下鄉赴各地講習，對地方小組長們傳授包括如何建立LINE群組等實務訓練。

    由於受到疫情嚴竣影響，最近藍營基層集會活動幾乎喊卡，組發會要求各地小組長改為執行電話聯繫專案，並以黨員關懷為主，待日後疫情趨緩，再依選務時程推出後續專案﹔在社團組織經營方面，像是宗教、醫療、原住民、退休公教警消等各領域委員會的任務編組下，國民黨目前也在各縣市分別成立工作會，農田水利工作委員會則在所有農業縣市成立工作會，待黨中央吹響選戰號角，就會轉為選舉動員後援會。

    在朱立倫號召下，國民黨青年黨員比例已有明顯增加，為了號召年輕票源，國民黨要在今年選戰中強化青年黨員的參與角色，正著手規劃在以黨內要角、民代、發言人層級為主的中央助選團之外，另籌組一支青年助選團，透過一些創意企劃，在各縣市輔選。

    此外，國民黨青年事務委員會上月決議配合選舉規劃，成立「18歲公民權修憲複決推動小組」，在今年九合一選舉中全力推動18歲公民權，下週內將開會討論具體行動方案。

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