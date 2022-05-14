北市浩然敬老院126人確診迫染疫員工返院照顧 院方證實3長者死亡

台北市浩然敬老院驚傳百人確診，院方證實已有3名長者染疫死亡。（翻攝Google地圖）

2022/05/14 11:55

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國內本土疫情延燒，台北市長照機構爆發嚴重群聚感染，位於北投區的浩然敬老院到昨日為止，49名院內工作人員、77名住民長輩皆確診，浩然敬老院院長童富泉今上午證實，到昨日已有3名長輩死亡、7名長輩在醫院治療，另外67名長輩確診後於院內居家照顧。

浩然敬老院傳出百人確診，北市府社會局及院方未主動說明，有民眾向媒體投訴爆料，照護員染疫確診還被迫返院照顧住民，經媒體披露報導，社會局今早才緊急發布新聞稿說明，童富泉坦言，長照機構內較易產生群聚感染事件，尤其浩然敬老院大型老人安養型機構，群聚感染時較易快速擴散。

童富泉指出，4月23日起發生第一起院內工作人員感染後，確診員工其照護區域開始密切留意長輩身體狀況；5月1日出現第一起院民感染，浩然敬老院展開院內分艙分流照護，但疫情傳染速度太快，即便依照防疫指引仍舊不敵病毒擴散的速度。

院方統計截至5月13日止，院內工作人員共49人確診，住民77名長輩確診，其中7名長輩在醫院治療，3名長輩死亡，目前共67名長輩於院內居家照護，由聯合醫院陽明院區自5月4日後每日進行視訊診療。

童富泉表示，院內工作人員接種三劑疫苗比例99.01%，院民接種3劑疫苗比例89.41%、2劑疫苗比例92.35%；目前浩然敬老院採取分艙分流照護，5月6日及13日都安排專業感控師進入浩然進行防疫感控措施。5月5日衛福部醫療應變組共同開會後，決議快篩陽性即可投藥治療，目前確診居家治療的67名長輩全數皆投口服抗病毒藥物治。

童富泉說，工作人員相繼染疫，在人力不足時，向中央疫情指揮中心申請確診同仁提前返工，5月3日將返工名單擬定好、4日由衛生局副知中央疫情指揮中心臺北區管、5日衛福部台北區管制中心同意後，目前有23名無症狀或輕症的同仁提前返工，包括10名護理跟13名照服員，院內一律採行「確診員工有症狀就回家隔離，無症狀依其意願返工支援」，返工支援的工作人員也將發放防疫津貼。

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