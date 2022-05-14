師大昨先宣布 台大、台科大也全面遠距教學至本學期末

台大、台科大、台師大等校均宣布全面遠距教學至本學期末。圖為台大椰林大道。（資料照）

2022/05/14 11:18

〔記者林曉雲／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情快速升溫燒進校園，本土大學生確診超過1.5萬人，教育部開放各大學可全面遠距教學，國立台灣大學今日宣布，所有課程自即日起遠距教學至本學期末。

台灣師範大學昨晚已搶先宣布全校遠距教學至本學期末；台灣科技大學今也宣布5月16日（下週一）起全校遠距教學至本學期末。

台大教務處說明，為因應疫情發展，台大所有課程包含實驗、實習、實作、體育課程，自即日起全面遠距教學至本學期結束，如有特殊需要須採實體授課之課程，須向教務處申請 。

台大共同、普通、新生、博雅及綜合教學館教室，僅提供原授課教師和助教錄製課程，學生不能進入，以降低群聚感染的風險，所有師生須配合辦理，相關因應措施將依中央宣布而機動調整。

校方也表示，實驗或實作課程若必須到校操作，應將安全距離納入課程規劃考量，師生於實驗室時務必確實戴口罩，也請老師盡量採用數位化方式進行；期末考強烈建議以線上辦理為原則，如採實體考試，應提供無法到考學生其他彈性作法，如提供線上測驗或繳交報告等替代方式，以確保其權益。

有關期末考評量方式，台大校方提供在家線上測驗、線上口頭報告及互評或線上實作演練等彈性辦理形式，已請老師預作準備，務必遵守防疫規範。

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