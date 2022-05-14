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    共艦在東部海域演訓近10天 資深將領憂：那是我們的艦隊疏泊區

    軍方每年在漢光演習期間，都會演練三軍主力部隊的戰力保存及戰力轉移，石垣島南方海域就是我國海軍艦隊在戰時的戰力轉移疏泊區之一。圖為海軍艦隊操演及艦艇分列式。（資料照）

    軍方每年在漢光演習期間，都會演練三軍主力部隊的戰力保存及戰力轉移，石垣島南方海域就是我國海軍艦隊在戰時的戰力轉移疏泊區之一。圖為海軍艦隊操演及艦艇分列式。（資料照）

    2022/05/14 10:59

    〔記者羅添斌／台北報導〕中國遼寧號航艦及多艘艦艇，自本月6日進入台灣東面丶石垣島南方海域後，就在該處海域緩慢移動並展開演訓，至今已近10天之久，資深海軍將今天憂心指出，該處海域是戰時我國海軍艦隊戰力保存丶轉移位置的疏泊區之一，共艦連續多日在那裡演訓，頗有模擬在戰時搶先佔據我海軍艦隊疏泊區的意味，對台針對性極為明顯。

    遼寧號航艦本月2日率領7艘中國軍艦從東海航向太平洋後，持續在台灣東部的太平洋海域活動，本月6日由東向西跨越東經125度線，進入石垣島南方海域，從那天起就在石垣島南方及台灣東部之間海域緩慢移動，但每天都有展開艦載戰機丶直升機的起降演練，距離台灣本島的距離約莫在250公里至300公里左右。

    資深海軍將領今天表示，國軍每年的漢光演習期間，都會進行模擬作戰狀況的戰力轉移丶戰力保存等狀況演練，除了空軍戰機由西部機場轉移到花東佳山基地抗道內，海軍艦艇也會在東部外海的適當海域進行疏泊，而石垣島南方海域就是海軍艦隊的疏泊區之一。

    將領指出，遼寧號航艦及相關艦艇連日在石垣島南方海域進行各項演練，頗有在戰時搶先佔據我海軍艦隊疏泊區的意味，艦載戰機起飛之後可對我花東軍事基地丶港口發動攻擊，055型驅逐艦上配備的長程巡弋飛彈，對我東部基地也具有極大的威脅，共軍此次的動作極不尋常，台灣東部已是前線，並非後方，軍方要早做因應準備及研擬反制措施。

    國防安全研究院副研究員舒孝煌先前接受本報訪問時曾表示，過去我空軍經常演練從西部機場飛至東部的基地進行戰力保存，但面對未來可能遭「轟六」轟炸機發射巡弋飛彈攻擊東部基地，中國航艦也會對東部產生空中威脅，因此應要增強防空能力以及基地防護，新闢戰備道起降，未來新購F-16V應加強反艦能力，國造潛艦若也能部署在東部，將能強化國軍遠程作戰能力。

    中國遼寧號連日在石垣島南方海域海域演訓，頗有模擬在戰時搶先佔據我海軍艦隊疏泊區的意味。圖為殲15戰機自遼寧號起飛。（圖：取自日本防衛省）

    中國遼寧號連日在石垣島南方海域海域演訓，頗有模擬在戰時搶先佔據我海軍艦隊疏泊區的意味。圖為殲15戰機自遼寧號起飛。（圖：取自日本防衛省）

    中國遼寧號航艦及多艘艦艇，自本月6日進入台灣東面丶石垣島南方海域後，就在該處海域緩慢移動並展開演訓，至今已近10天之久。（圖：取自日本防衛省）

    中國遼寧號航艦及多艘艦艇，自本月6日進入台灣東面丶石垣島南方海域後，就在該處海域緩慢移動並展開演訓，至今已近10天之久。（圖：取自日本防衛省）

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