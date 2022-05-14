為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    科學家求關注！新流星雨明可望現身 31日武仙座「千顆流星暴」

    哈伯望遠鏡所拍攝碎裂的SW3彗星。（台北市立天文館提供）

    哈伯望遠鏡所拍攝碎裂的SW3彗星。（台北市立天文館提供）

    2022/05/14 10:35

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕5月天象精彩，台北市立天文科學教育館指出，據天文學家預測，明日可能有一場新出現的流星雨爆發，但發生程度與時間難以掌握，專家呼籲民眾協助確認；天文學家矚目的武仙座τ（tau）流星雨，將在31日壓軸登場，預測每小時可能有數千顆的流星暴，兩場夜空奇景都值得民眾觀察。

    天文館指出，5月15日可能出現的這場流星雨，是由雙小行星系統2006 GY2所引起，其主星直徑約400公尺、副星約80公尺。地球將在台灣時間明晚6時20分左右，通過分布在其軌道上的流星體帶，國際流星組織（IMO）預估極有可能引發流星雨，其輻射點位於武仙座。

    不過天文館表示，由於流星體帶中的碎屑密度未知，有可能短時間內發生驚人的流星暴，也可能僅出現零星流星，且流星體帶在各星體的引力攝動下，位置可能偏離預測，所以出現時間也會隨之改變，很難精確掌握，需要全球民眾接力觀察，協助科學家加以確認。

    天文學家期待的武仙座τ（tau）流星雨，天文館指出，其母體73P/施瓦斯曼-瓦赫曼3彗星（Schwassmann-Wachmann 3）在1995年碎裂，遺留大量碎屑在其流星體帶中，而且年代不久，極有可能發生流星暴，預測出現時間約為5月31日下午1時前後，可能在當天短暫時段內帶來每小時數千顆的流星暴。

    天文館表示，這些非例常性的流星雨不僅帶來意外的夜空奇景，統計數據也能協助天文學家檢視修訂預測模型，對於預測流星雨、瞭解太陽系歷史，甚至預測小行星與彗星的撞擊威脅都具有重要意義，台灣位於廣大的太平洋西緣，在全球協力觀測中居於重要位置。相關天象資料可參閱天文館網站。

    當地球通過流星體帶時，即會發生流星雨。（北市天文館提供）

    當地球通過流星體帶時，即會發生流星雨。（北市天文館提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    迎接寶瓶座η流星雨6日為最大期 陽明山屆時將交通疏導管制
    2022/05/05 09:43

    迎接寶瓶座η流星雨6日為最大期 陽明山屆時將交通疏導管制
    網傳「黑月」將現身？ 北市天文館：2024年12月出現
    2022/04/30 14:52

    網傳「黑月」將現身？ 北市天文館：2024年12月出現

    自住宅首要條件 看這邊
    天琴座流星雨22日達最大值 陽明山有彈性交管
    2022/04/21 19:45

    天琴座流星雨22日達最大值 陽明山有彈性交管
    4大行星會聚驚現天象奇景「三星合月」28日登場
    2022/03/26 12:04

    4大行星會聚驚現天象奇景「三星合月」28日登場

    降肉！九天玄女下凡唯一指定美味
    新發現「宇宙最龐大星系」 北市天文館：比銀河系大百餘倍
    2022/02/22 15:34

    新發現「宇宙最龐大星系」 北市天文館：比銀河系大百餘倍
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播