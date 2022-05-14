科學家求關注！新流星雨明可望現身 31日武仙座「千顆流星暴」

哈伯望遠鏡所拍攝碎裂的SW3彗星。（台北市立天文館提供）

2022/05/14 10:35

〔記者蔡亞樺／台北報導〕5月天象精彩，台北市立天文科學教育館指出，據天文學家預測，明日可能有一場新出現的流星雨爆發，但發生程度與時間難以掌握，專家呼籲民眾協助確認；天文學家矚目的武仙座τ（tau）流星雨，將在31日壓軸登場，預測每小時可能有數千顆的流星暴，兩場夜空奇景都值得民眾觀察。

天文館指出，5月15日可能出現的這場流星雨，是由雙小行星系統2006 GY2所引起，其主星直徑約400公尺、副星約80公尺。地球將在台灣時間明晚6時20分左右，通過分布在其軌道上的流星體帶，國際流星組織（IMO）預估極有可能引發流星雨，其輻射點位於武仙座。

不過天文館表示，由於流星體帶中的碎屑密度未知，有可能短時間內發生驚人的流星暴，也可能僅出現零星流星，且流星體帶在各星體的引力攝動下，位置可能偏離預測，所以出現時間也會隨之改變，很難精確掌握，需要全球民眾接力觀察，協助科學家加以確認。

天文學家期待的武仙座τ（tau）流星雨，天文館指出，其母體73P/施瓦斯曼-瓦赫曼3彗星（Schwassmann-Wachmann 3）在1995年碎裂，遺留大量碎屑在其流星體帶中，而且年代不久，極有可能發生流星暴，預測出現時間約為5月31日下午1時前後，可能在當天短暫時段內帶來每小時數千顆的流星暴。

天文館表示，這些非例常性的流星雨不僅帶來意外的夜空奇景，統計數據也能協助天文學家檢視修訂預測模型，對於預測流星雨、瞭解太陽系歷史，甚至預測小行星與彗星的撞擊威脅都具有重要意義，台灣位於廣大的太平洋西緣，在全球協力觀測中居於重要位置。相關天象資料可參閱天文館網站。

當地球通過流星體帶時，即會發生流星雨。（北市天文館提供）

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