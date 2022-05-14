確診和密切接觸學生返家 教育部全額補助交通費

確診和密切接觸之學生須返家照護，教育部將全額補助交通費。圖為教育部5月8日配合指揮中心新防疫政策，宣布住宿生以返家照護為原則。（教育部提供）

2022/05/14 10:57

〔記者林曉雲／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情快速升溫燒進校園，全國確診本土學生已破7萬人，大學生確診也超過1.5萬人，各大學每日確診學生人數速增。為協助確診學生及密切接觸學生返家照護，教育部表示，將提供學生返家之全額交通費用補助。

此外，交通部觀光局協助於旅宿網建置專區，讓學校可移住健康學生，目前有350多家旅宿業報名，以利學校調度校內宿舍量能。而學校如需請健康住宿學生配合短期內先移宿校外旅館，學校原則不得向學生收取旅館住宿費用，教育部部分補助每位學生每日1000元。

教育部昨召開各大學防疫長線上會議，同意即起全面開放各大學可遠距教學，不管是因為照護或隔離宿舍不足，或原已在遠距教學中，或多數教師已採遠距教學，或班級無確診但師生同意遠距等情況，均可全校停止實體課程至本學期末，不用通報教育部。

另，教育部考量學校宿舍多屬高度密集場所，為維護住宿生健康安全，請學校依指揮中心及地方衛生單位規定，鼓勵及引導確診個案及密切接觸者「返家」進行居家照護或居家隔離，教育部會提供學生返家之全額交通費用補助。

至於在外無住所之境外生、離島或返家路程遠且無同住家人可接送、家中或校外賃居處所未符防疫規定等情形之輕症確診學生及密切接觸者學生，學校應整備「照護宿舍」，教育部加碼補助大學，從原本每床1萬元提高為2萬元，學校可運用在增聘衛保人員或發給照護工作人員津貼、環境清消、感染廢棄物清運、建置遠距醫療看診等所需開支。

教育部表示，作為確診照護學生用途移住的旅館，必須整棟包租，該旅館不可同時兼收一般旅客入住，視同校外租賃宿舍，教育部將請公衛感控專家學者前往確認環境條件，入住校外宿舍的居家照護學生，於自主健康管理7天期間，仍須有基本監管機制，避免學生失聯，教育部同樣補助每床2萬元。

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