北市20家PCR篩檢診所僅10家能做 黃珊珊：有1家違規將開罰

黃珊珊表示，台北市被公布的20家裡面，有10家診所沒有辦法做PCR，目前陸續安排稽查。（翻攝影片）

2022/05/13 20:02

〔記者楊心慧／台北報導〕中央日前公布全台190家診所可做PCR，台北市副市長黃珊珊表示，台北市被公布的20家裡面，有10家診所沒有辦法做PCR，目前陸續安排稽查，呼籲中央要確認媒合到位，否則民眾會撲空；她也宣布，由於目前確診者較多，且多為輕症和無症狀，明起將暫停提供關懷包。

黃珊珊表示，接獲許多反應，民眾跑到可做PCR的診所卻被告知無法提供PCR服務，有些是篩檢完結果沒出來，經衛生局調查後發現，大部分診所不知道怎麼上傳中央的法傳系統，或者沒有檢驗所配合，導致檢體無法處理。

黃珊珊指出，20家當中有10家沒有辦法做PCR，也陸續安排稽查，目前有1家診所因為無法完成檢驗報告並上傳，將依傳染病防治法開罰新台幣9萬元，也會繼續輔導，呼籲中央也要確認媒合到位，包括是否有檢驗所、能否採檢，否則民眾會撲空，也會影響政府的公信力。

黃珊珊也說，現在確診者多，台北市政府的關懷包在明天的量能就會發送完畢，14日將會停送關懷包，但相關確診者若有其他需求，仍可致電區級關懷中心。

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