北市防疫專責病床動員2220床、剩654空床 柯：還在安全存量

台北市長柯文哲說明，目前北市防疫專責病床已動員到2220床，還有安全存量，台北市約還有654床空床。（北市府提供）

2022/05/13 18:26

〔記者楊心慧／台北報導〕全台疫情升溫，台北市今新增本土1萬1613例，針對台北市防疫專責病房，台北市長柯文哲說明，目前北市防疫專責病床已動員到2220床，還有安全存量，台北市約還有654床空床，不過若疫情更嚴重，病房恐怕會不夠，將會拉高醫院的病房量，他也強調，現在還沒要提高防疫級數，目前沒這策略。

中央流行疫情指揮中心今公布全台新增64972例本土個案，柯文哲在台北市防疫記者會上表示，確診人數會越來越不準，今天才6.4萬，他認為一定不止，黑數應該不少，只能守住最後一線，若真的感染，總是有症狀，也要看看醫院狀況。

柯文哲說明，台北市專責病房已動員到2220床，還在增加中，市立聯合醫院都差不多，醫學中心則是本週才開始動員，目前台北市約還有654床空床，5月11日住院有233人、出院154人，目前正成長，但還有安全存量。

柯文哲強調，現在每天都會監看台北市專責病房的數量，輕症的病人不要住院，在防疫急門診就處理掉，原則上是疫情不是很嚴重，就用20%撐過去，若更嚴重病房恐怕會不夠，將會拉高醫院的病房量，不過目前沒有要提高防疫級數。

柯文哲呼籲，大家要戴口罩、勤洗手、保持社交距離，並且打疫苗，他看這幾天台北市確診數字沒有成長那麼快，代表台北市民素質良好，會自我保護，就算中重症也能得到良好照護。

柯文哲指出，之前平均住院日到10天，但現在降到7至8天，現在住院條件是使用氧氣才要住院，還有80歲以上一定要住，但還是要看病人狀況，也許可以在降到5至6天，希望醫院同仁把住院適應症嚴格管控。

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