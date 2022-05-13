陳時中指輝瑞藥難用 柯文哲嗆：不要講「醫界」不能接受的理由

台北市長柯文哲說，不要講醫學界不能接受的理由，如果有藥物交互作用，問清楚病人目前在吃哪些藥物，停藥5天或調量，這是醫學題目。（翻攝柯文哲YouTube頻道）

2022/05/13 19:00

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輝瑞抗病毒藥太難用！ 陳時中：加購10萬份默沙東 其中5萬份下週到

〔記者蔡亞樺／台北報導〕抗病毒口服藥近來需求增加，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天指出，輝瑞口服藥效果比較好，但由於交互作用多，慢性病患使用限制多，下週起將加強配送默沙東口服藥，國民黨醫療委員會今天發新聞稿批評。柯文哲被問到此事也說，藥物交互作用可以排除，這不是理由，不要講醫界不能接受的理由。

台北市政府下午舉行防疫記者會，媒體提到，國民黨指稱輝瑞口服藥Paxlovid在美國不需醫師處方，大賣場藥局就可取得，陳時中稱是擔心交互作用，是否台灣準備不夠嗎？柯文哲說，藥物有交互作用沒錯，診療過程問說吃哪些藥，輸入人工智慧可以排除。

柯文哲還嗆說，這不是理由，不要講醫學界不能接受的理由，如果有藥物交互作用，問清楚病人目前在吃哪些藥物，停藥5天或調量，這是醫學題目。

媒體也問到，目前診所無法全部提供PCR服務。柯文哲說，政府要做一件事情，先問診所有沒有意願，然後合作實驗室是哪一間、採檢空間行不行，如果診所開在大樓，當然大家會抗議。

柯文哲說，千萬不要公布了，才發現空間不適合、沒聯絡好實驗室，然後診所也不會上法定傳染病系統，平常診所哪有上法傳系統的，所以要想好再上，才不會一團亂。

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