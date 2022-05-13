二度彈劾「曲棍球案檢察官」 監委：補正彈劾程序純屬「法理之爭」

監委高涌誠（右）、林郁容（左）、林盛豐（中）13日舉行記者會表示，監察院二度彈劾檢察官陳隆翔，並非一案兩查，亦符合監察職權之行使。（記者廖振輝攝）

2022/05/13 17:48

〔記者吳書緯／台北報導〕前彰化地檢署檢察官陳隆翔偵辦曲棍球協會詐領補助款案，監察院認為陳認事用法有違誤，3年前首度彈劾陳，全案移送職務法庭判決不受懲戒確定。監院5日再因該案二次彈劾陳，引起爭議。監委高涌誠今強調，本案與陳隆翔關係已經不大，純粹是「法理之爭」，也沒有一案二查，更無政治追殺。

據了解，監院首度彈劾陳隆翔時，在調查報告中羅列了11項違失，但職務法庭認定該彈劾案由僅有3項違失，另外8項不在範圍內不予受理，因此針對這8項，連同在職務法庭審理期間額外發現的一項，再次提出彈劾。

針對陳隆翔二度彈劾案，監院今召開記者會，由彈劾審查委員會主席、監委林盛豐、提案監委高涌誠、林郁容對外說明。高涌誠表示，上週未召開彈劾案記者會是為了避免群聚，其次是本案為高度專業法理之爭，「新聞稿也不好寫」。

高涌誠解釋，「本案沒有一案二查」，就是以2019年的調查報告，補正本次的彈劾程序，因為2019年首次彈劾陳隆翔時，當時第五屆監察院是由馬英九、蔡英文各自在任內所提名的監委所組成，當時監委間的意見不一致，彈劾案文經過一個月才獲得通過，造成「彈劾案文比較小，調查報告比較大」，所以彈劾案文僅有3項違失。

然而，高涌誠表示，懲戒法院對於陳隆翔彈劾案歷次判決，都一致認為本案提出的新事證，不符合監察法第8條第1項後段規定之「審查」要件，判決不予併案審理，既然懲戒法院說不能併案，監察院就尊重判決，按照程序再提出彈劾。

媒體追問，是否利用第六屆監察院監委的立場趨近一致，將前次彈劾未納入的內容再進入彈劾。林郁容說，這與政黨色彩沒有關係，因為第六屆監委是後到，之前所有的事實已經發生完了，所以不是立場的問題，是先來後到的問題。

高涌誠說，「監察院遵守法院判決，居然被罵說逾越權限、政治追殺，這個我實在不理解」，此案就是補正彈劾程序，跟陳隆翔關係已經不大了，監察院關心的是權力分立如何運作的問題，若懲戒法院駁回、不予受理，未來不排除提起釋憲。

林盛豐表示，收到彈劾案文時嚇了一跳，心想「真的要再來一次」，但是當高涌誠跟他論述完，他就被說服了，高涌誠是很擇善固執的監委，且決不退讓。

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