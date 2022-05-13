北市各校畢業典禮「不開放外賓參加」 可線上可實體可混合

台北市各級學校畢業典禮防疫措施。（北市府提供）

2022/05/13 17:21

〔記者楊心慧／台北報導〕全台疫情升溫，台北市今新增本土11613例，比前一天增加852例，由於下個月適逢各校舉行畢業典禮的時間，副市長蔡炳坤今宣布，台北市學校畢業典禮不開放外賓參加為原則，可採全線上方式辦理，或是依學校規模，彈性安排學生分班、分時、分流等實體舉辦方式。

蔡炳坤指出，目前學校開始籌備下個月畢業典禮，按照各校規劃期程，高中職為6月6日開始，國中6月14日、國小6月17日，特教學校則自訂，目前各校準備中，因應疫情影響，採兩種方式，各校可邀請家長會、教師會討論，原則上不開放校園，外賓不能參加。

蔡炳坤說明，第一種方式是全採線上舉行；另一種則是混成方式，按照學校規模彈性辦理，採分班、分時、分流的實體規劃，但舉辦時可同步用教室攝影鏡頭或是線上方式，讓家長在家也能觀看，盼各校現在可開始討論，選擇最佳的方式讓學生畢業典禮隆重、簡單安全。

另外，觀傳局原訂近期將舉辦長青樂活遊台北，以及市政參觀團，蔡炳坤表示，受疫情影響，今上午決議5月29日前暫緩辦理，未來每兩週滾動修正檢討。

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副市長蔡炳坤今宣布，台北市學校畢業典禮不開放外賓參加為原則，可採全線上方式辦理，或是依學校規模，彈性安排學生分班、分時、分流等實體舉辦方式。（北市府提供）

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