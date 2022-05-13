為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    國軍支援「快篩國家隊」爆確診同寢室隔離？ 軍方：非事實

    2020年5月口罩徵收期間，政府派國軍加入生產，並視為戰備物資嚴格管控每片口罩出入，示意圖。（資料照）

    2020年5月口罩徵收期間，政府派國軍加入生產，並視為戰備物資嚴格管控每片口罩出入，示意圖。（資料照）

    2022/05/13 17:45

    〔記者吳書緯／台北報導〕國軍官兵支援「快篩國家隊」協助生產快篩試劑，卻被媒體爆料支援官兵確診，還被塞在同寢室隔離，並公布相關照片；對此，陸軍第六軍團今駁斥，這些爆料經過清查所述非屬事實，披露的隔離寢室照片，也非單位現況，爆料人動機可議。

    六軍團指出，官兵支援快篩試劑的任務，穿著的都是廠商負責提供、符合作業規範的防護衣。這項任務，所有支援的官兵，必須每週實施二次的快篩，特別是在收假後的首日排定必篩，確保支援的官兵身體健康才能投入任務，這是最基本的原則。

    六軍團說明，國軍各部隊均依照中央以及國防部專業的指引來執行防疫任務。每個營區對於確診官兵、被匡列密切接觸者的處置都有標準作業程序。如果因為被匡列為密切接觸者需要回家隔離，部隊會先和家屬聯繫之後，再讓官兵返家，或者以營區現有的空間降載，做適當配置進行隔離。

    六軍團強調，為了讓民眾有充足的快篩劑數量可以使用，包括國軍官兵、後備輔導幹部，與政府部門密切合作，全力支援國家隊，解決國人的迫切需要，共同努力防疫。防疫是現階段國家之重，不實爆料對於整體防疫工作並沒有任何幫助，呼籲謠言適可而止。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雙和醫院麻醉科醫師造謠「北篩南送」 陳其邁斥惡劣、要求公開道歉
    2022/05/13 16:25

    雙和醫院麻醉科醫師造謠「北篩南送」 陳其邁斥惡劣、要求公開道歉
    澳洲禁2歲以下使用唾液式快篩 藍委質疑國內卻不提
    2022/05/12 13:02

    澳洲禁2歲以下使用唾液式快篩 藍委質疑國內卻不提

    業者挺醫護送塑崩褲 網淚：揪甘心
    快篩試劑多元管道進貨 蘇揆：5、6月快篩試劑提前交貨
    2022/05/12 12:58

    快篩試劑多元管道進貨 蘇揆：5、6月快篩試劑提前交貨
    國軍再加入「國家隊」 支援快篩試劑生產
    2022/04/12 21:20

    國軍再加入「國家隊」 支援快篩試劑生產

    夏普AIoT智慧空調打造便利生活
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播