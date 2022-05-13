國軍支援「快篩國家隊」爆確診同寢室隔離？ 軍方：非事實

2020年5月口罩徵收期間，政府派國軍加入生產，並視為戰備物資嚴格管控每片口罩出入，示意圖。（資料照）

2022/05/13 17:45

〔記者吳書緯／台北報導〕國軍官兵支援「快篩國家隊」協助生產快篩試劑，卻被媒體爆料支援官兵確診，還被塞在同寢室隔離，並公布相關照片；對此，陸軍第六軍團今駁斥，這些爆料經過清查所述非屬事實，披露的隔離寢室照片，也非單位現況，爆料人動機可議。

六軍團指出，官兵支援快篩試劑的任務，穿著的都是廠商負責提供、符合作業規範的防護衣。這項任務，所有支援的官兵，必須每週實施二次的快篩，特別是在收假後的首日排定必篩，確保支援的官兵身體健康才能投入任務，這是最基本的原則。

六軍團說明，國軍各部隊均依照中央以及國防部專業的指引來執行防疫任務。每個營區對於確診官兵、被匡列密切接觸者的處置都有標準作業程序。如果因為被匡列為密切接觸者需要回家隔離，部隊會先和家屬聯繫之後，再讓官兵返家，或者以營區現有的空間降載，做適當配置進行隔離。

六軍團強調，為了讓民眾有充足的快篩劑數量可以使用，包括國軍官兵、後備輔導幹部，與政府部門密切合作，全力支援國家隊，解決國人的迫切需要，共同努力防疫。防疫是現階段國家之重，不實爆料對於整體防疫工作並沒有任何幫助，呼籲謠言適可而止。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法