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    蔡總統指示北北基設大型篩檢站 柯文哲：中正紀念堂設第3個車來速

    台北市長柯文哲主持防疫記者會。（翻攝柯文哲YouTube頻道）

    台北市長柯文哲主持防疫記者會。（翻攝柯文哲YouTube頻道）

    2022/05/13 17:11

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕國內本土確診案例持續攀高，蔡英文總統今天上午召開防疫會議，裁示北北基增設大型篩檢站、簡化看診流程、增購防疫物資等防疫原則。對此，台北市長柯文哲下午說，中正紀念堂設置北市第3個車來速篩檢站，疫情緊急就先徵用。

    台北市政府下午舉行防疫記者會，媒體詢問有關蔡總統指示增設大型篩檢站的籌備進度如何，柯文哲說，其實不是大型篩檢站，只有篩檢沒用，現在是快篩陽性視同確診來處理，有症狀先處理，因此，正確講法不是篩檢站、正確講法是防疫急門診，表面是門診但實際是急診作業。

    柯文哲指出，目前北市防疫急門診作業量一天9620人次，如果這些量能無法在防疫急門診處理掉，全部擠急診會把急診系統擊垮掉，所以不是盲目擴張，北市一開始先設士北科車來速，再來是木柵車來速，再來恐怕是中正紀念堂。

    他說，北市要找到車子進出的地方不多，因此，中正紀念堂設第3個車來速篩檢站，這也沒辦法，反正疫情緊擊就先徵用；3個車來速篩檢站一天作業量能可以到4000人次，未來會想辦法在北市設更多車來速的防疫急門診。

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