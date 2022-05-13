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    三中案高院首度開庭 馬英九否認犯罪

    高等法院13日審理三中案首度傳喚被告前總統馬英九（中）出庭。（記者塗建榮攝）

    高等法院13日審理三中案首度傳喚被告前總統馬英九（中）出庭。（記者塗建榮攝）

    2022/05/13 17:27

    〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九等人被控在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，涉違反證券交易法，造成國民黨72億多元損害，一審判馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清3人均無罪。高等法院今天傳訊馬英九等3人，媒體詢及日前檢察總長邢泰釗指出「有人意圖影響三中案二審判決」問題，馬英九低調未回應，但庭訊否認犯罪。

    極具爭議的三中案被指賤賣黨產，台北地檢署依據國民黨會議資料、談判對話錄音檔等證據，認定時任黨主席的馬英九和張哲琛、汪海清以非常規交易等手法，在中視、中影、中廣、舊中央黨部大樓等交易案，造成中投72億9174萬元損害，依證交法的特別背信、非常規交易、刑法背信等罪將馬英九等3人起訴，前立委蔡正元、妻子洪菱霙與洪父洪信行各涉犯背信、侵占、洗錢罪，也被起訴。

    但台北地院審理認定，馬英九不是中投、光華公司的董事或經理人，不符證交法特別背信與非常規交易罪的身分要件，張哲琛、汪海清雖符合身分，但認定無犯意與犯行，將馬英九等3人均判無罪。

    檢方列出9大理由，包括北院對本案直接證據歷次會議紀錄及內部話錄音檔的證據評價、取捨標準不一，採證法自相矛盾等，上訴高等法院。

    高院今天首度傳訊馬英九、張哲琛和汪海清3人，張哲琛請假未出庭，馬英九庭訊只答稱「否認犯罪」，其他均交由律師回答，馬英九的律師主張應擾引一審無罪判決，主張仍應判馬無罪。

    汪海清也堅稱無罪，他指出，處分華夏有兩個原因，一是因廣電法限制，二是華夏、中視當時經營狀況陷入財務危機，為了救中投，因此必須處分它們。由於帳證繁雜，需較多時間整理，高院訂8月11日將再度傳訊馬英九、汪海清，擇日傳訊未到庭的張哲琛。

    此外，蔡正元被認定藉其阿波羅公司負責人機會，侵占公司資產2.8億元，被依侵占罪判刑3年6月，違商業會計法部分判刑6月。

    妻子洪菱霙與洪父洪信行均無罪。上訴後，高院日前已傳訊蔡等3人。

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