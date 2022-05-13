北市5/17、18開放第一至四劑預約 5/23至29接種、長者可獲1000元禮券

台北市第12期疫苗預約條件。（北市府提供）

2022/05/13 17:22

〔記者楊心慧／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心規劃下週開打65歲以上長者，以及65歲以下、18歲以上免疫功能不全者、長照機構住民可接種第2次追加劑（第四劑），台北市長柯文哲宣布，台北市5/17、5/18（下週二、三）開放第一至四劑預約，預計在5/23至5/29接種；蔡炳坤補充說明，5月底前長者接種第一至四劑都還可領1000元禮券。

柯文哲表示，打疫苗雖然會有副作用，但就科學上來講，打疫苗較好，有人主張自己沒出門，但除非都沒和任何人接觸，否則家人還是會出門，若被傳染也還是會回家，結論是除非自己住在山上，完全沒和人來往，否則還是要打疫苗。

柯文哲認為，Omicron傳播快、致死低，但是指已打過疫苗，沒打疫苗殺傷力還是大，台北市固定每週二、三可進行疫苗預約，5/17、5/18可預約第一劑至第四劑，至於第四劑的條件是65歲以上長者，以及65歲以下、18歲以上免疫功能不全者、長照機構住民，必須和第三劑間隔施打5個月。

蔡炳坤補充說明，符合接種第四劑的民眾，需和第三劑間隔施打5個月，換算起來也就是在去年12月16日以前施打，也和長者提醒5月底前長者接種第一至四劑都還可領1000元禮券。

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台北市長柯文哲宣布，台北市5/17、5/18（下週二、三）開放第一至四劑預約，預計在5/23~5/29接種。（北市府提供）

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