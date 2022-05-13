為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市5/17、18開放第一至四劑預約 5/23至29接種、長者可獲1000元禮券

    台北市第12期疫苗預約條件。（北市府提供）

    台北市第12期疫苗預約條件。（北市府提供）

    2022/05/13 17:22

    〔記者楊心慧／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心規劃下週開打65歲以上長者，以及65歲以下、18歲以上免疫功能不全者、長照機構住民可接種第2次追加劑（第四劑），台北市長柯文哲宣布，台北市5/17、5/18（下週二、三）開放第一至四劑預約，預計在5/23至5/29接種；蔡炳坤補充說明，5月底前長者接種第一至四劑都還可領1000元禮券。

    柯文哲表示，打疫苗雖然會有副作用，但就科學上來講，打疫苗較好，有人主張自己沒出門，但除非都沒和任何人接觸，否則家人還是會出門，若被傳染也還是會回家，結論是除非自己住在山上，完全沒和人來往，否則還是要打疫苗。

    柯文哲認為，Omicron傳播快、致死低，但是指已打過疫苗，沒打疫苗殺傷力還是大，台北市固定每週二、三可進行疫苗預約，5/17、5/18可預約第一劑至第四劑，至於第四劑的條件是65歲以上長者，以及65歲以下、18歲以上免疫功能不全者、長照機構住民，必須和第三劑間隔施打5個月。

    蔡炳坤補充說明，符合接種第四劑的民眾，需和第三劑間隔施打5個月，換算起來也就是在去年12月16日以前施打，也和長者提醒5月底前長者接種第一至四劑都還可領1000元禮券。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    台北市長柯文哲宣布，台北市5/17、5/18（下週二、三）開放第一至四劑預約，預計在5/23~5/29接種。（北市府提供）

    台北市長柯文哲宣布，台北市5/17、5/18（下週二、三）開放第一至四劑預約，預計在5/23~5/29接種。（北市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    簽約進口100萬劑快篩試劑被鎖定？ 「因思銳」前年涉盜圖被起訴
    2022/05/13 17:18

    簽約進口100萬劑快篩試劑被鎖定？ 「因思銳」前年涉盜圖被起訴
    陳時中駁「快篩陽視同確診」 柯文哲嗆：張上淳、黃立民出來講
    2022/05/13 17:15

    陳時中駁「快篩陽視同確診」 柯文哲嗆：張上淳、黃立民出來講

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    新竹縣今天新增1626例 確診者可由親友代看診領藥
    2022/05/13 17:13

    新竹縣今天新增1626例 確診者可由親友代看診領藥
    蔡總統指示北北基設大型篩檢站 柯文哲：中正紀念堂設第3個車來速
    2022/05/13 17:11

    蔡總統指示北北基設大型篩檢站 柯文哲：中正紀念堂設第3個車來速

    夏普AIoT智慧空調打造便利生活
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播