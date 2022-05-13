陳時中駁「快篩陽視同確診」 柯文哲嗆：張上淳、黃立民出來講

台北市長柯文哲主持防疫記者會說，就算陳時中不懂，衛福部後面的醫療專家包括張上淳、石崇良、李秉穎到黃立民，要不要出來講？（翻攝柯文哲YouTube頻道）

2022/05/13 17:15

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國內本土疫情延燒，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜呼籲「快篩陽視同確診」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天反駁，提出2大無法全面適用原因。對此，柯文哲說，就算陳時中不懂，衛福部後面的醫療專家包括張上淳、石崇良、李秉穎到黃立民，要不要出來講？「我是有念書的」。

侯友宜昨天指出，疫情海嘯就要來了，快篩陽視同確診應全面適用；柯文哲昨天也說，PCR確診才給藥，會死很多人。陳時中今天下午在記者會上說，如果快篩陽視同確診全面適用，等同7％到15％偽陽性者有限制人身自由的問題，而且若讓偽陽性者服藥發生副作用，「誰要擔負醫療責任？」

台北市政府防疫記者會上，有媒體問到陳時中的說法，柯文哲回應說，快篩視同確診開立抗病毒藥物有5步驟，包括要有症狀、快篩陽性、符合適應症、排觸禁忌症及解決藥物交互作用，今天這個為什麼要拿出來講，現在不能用快篩陽、一定要PCR還要經法律認證，但現在問題是病人很多，從快篩陽到PCR、法律認證拖超過4天，但藥在發病5天吃有效，時間久就沒效。

柯文哲語氣不滿地說，就算陳時中不懂，後面一排醫療專家張上淳、石崇良、李秉穎到黃立民，「我們都是同一批老師教出來的，怎麼會有這個問題呢？如果病例少，PCR馬上出來慢一天就算了，但現在實際狀況是都卡住、沒辦法馬上出來。

他重申，開立抗病毒藥物是要經過5步驟，固然會有8％到15％偽陽性，但先決條件是前面要有症狀，否則根本不用吃，一定是到一定程度才有問題，所以這題不用辯論，大家都是醫學專家來辯論，他直接點名衛福部醫療專家，要不要出來講。

柯文哲說，如果缺藥就討論讓藥更有效使用，例如藥放在醫院之外，診所如果全台北市控在2個核心藥局，藥不夠分散到所有診所會有問題他也知道，從成本效益來看，藥量不夠可以限定80歲以上、夠的話再降到75歲，慢慢降。

柯文哲還說，在前期最高風險才用，例如75歲以上才能用，除了醫院之外，在診所開的藥集中在兩個核心藥局就討論看怎麼配送，「現在跟我辯論8至15％偽陽性，拜託我是有念書的。」

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