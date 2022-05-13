簽約進口100萬劑快篩試劑被鎖定？ 「因思銳」前年涉盜圖被起訴

台北地檢署調查後，依違反著作權法將因思銳公司及其李姓負責人起訴。（記者錢利忠攝）

2022/05/13 17:18

〔記者錢利忠／台北報導〕衛福部向多家廠商緊急採購武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）快篩試劑，繼已退標的「高登環球生醫」被民代爆料前身是小吃店、涉及詐欺案等負面消息後，前身是遊戲代理商的「因思銳」也被立委踢爆，前年在網路販售商品，盜用家具業者的型錄圖片；台北地檢署調查後依違反著作權法將因思銳公司及其李姓負責人起訴。

國民黨立委洪孟楷先前爆料，指與衛福部簽約進口100萬劑快篩試劑的因思銳國際，前身是代理線上遊戲的公司，之前曾有倒閉紀錄及涉及多起勞資糾紛。對此，衛福部長陳時中先前則指出，廠商的資格如何，都會在交貨時表現出來，做好把關即可。

檢方調查，因思銳前年3月至去年1月間，曾在官網PO出家具型錄，事後卻被某家具廠商提告，指控因思銳張貼的家具型錄涉侵犯其著作權；因思銳李姓負責人庭訊時辯稱，公司當時只有他1個人，沒時間與家具廠商談授權，且他是在幫助其他家具廠商拓展市場，自認沒有侵害到家具廠商的利益。

檢方勘查因思銳張貼的家具型錄後，認定該公司涉嫌盜用其他家具廠商的圖片，涉侵害著作權，因此予以起訴。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法