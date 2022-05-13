慈暉關懷學園助非行少年重生 疫情影響捐款少95％

慈暉關懷學園協助非行少年重生，考取「西點蛋糕丙級」、「烘焙丙級」等證照，對自己的人生有了夢想。（慈暉關懷學園提供）

2022/05/13 16:57

〔記者林曉雲／台北報導〕頂新和德文教基金會今日為高雄唯一非行少年安置機構、慈暉關懷學園募款，基金會發言人歐陽劭瑋表示，慈暉關懷學園新家園建設需要4300萬元，基金會已先捐助100萬元，邀請社會大眾共襄善舉，支持需要高關懷的青少年重生。

慈暉關懷學園收容非行少年，多來自較破碎的家庭或經歷不堪的童年，導致產生偏差行為，學園提供日常照顧和教育輔導，也安排技職課程幫助園生進入和適應職場，學園13年來協助過182位少年，其中7成少年在結業後穩定就業或完成高中、大學學業。

慈暉關懷學園執行長胡靜婷說明，原院舍空間不足，加上房租高漲、無法續租等原因，決議新建家園，替園生建造穩定的庇護所，除了宿舍、餐廳、辦公室等基本設施外，也規劃烘焙教室、餐廚教室、實習教室等學習場所，以及太陽能發電區、田園植栽空間等環保設施，期使學園永續營運。

胡靜婷表示，學園已自籌資金購買建地並完成新家園規劃，但因原物料成本上漲、缺工、補助縮減等問題，新家園的建造仍面臨4300萬元的龐大經費缺口，近2年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊下，學園捐款收入大幅減少95％，學園背負的經濟壓力沉重。

不過，學園的少年在支持下，往人生正向發展，以隔代教養、年僅15歲的小P（化名）為例，他自小酗酒、結交幫派，甚至在弟兄慫恿下接觸毒品，轉介進入學園後，加入園內開設的職涯探索課程，找到對烘焙的興趣與熱誠，已考上「西點蛋糕丙級」、「烘焙丙級」等證照，胡靜婷說，小P靦腆揉麵團的模樣，已找不到當年逞凶鬥狠的表情，也計畫未來學習其他技能，考取更多專業執照。

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