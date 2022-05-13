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    點名連勝文邊罵AZ邊偷打 楊蕙如判賠12萬

    「卡神」楊蕙如在臉書PO文指國民黨副主席連勝文「邊罵AZ邊偷打」，遭連勝文提告，北院今判楊蕙如應賠償12萬元。（資料照）

    「卡神」楊蕙如在臉書PO文指國民黨副主席連勝文「邊罵AZ邊偷打」，遭連勝文提告，北院今判楊蕙如應賠償12萬元。（資料照）

    2022/05/13 17:02

    〔記者溫于德／台北報導〕「卡神」楊蕙如去年在臉書PO文指國民黨副主席連勝文「邊罵AZ邊偷打」，連勝文認為自己根本沒接種AZ，向楊蕙如提告求償100萬元，台北地院審結，今判決楊蕙如要賠償連勝文12萬；可上訴。判決理由尚待北院公布。

    去6月26日，楊蕙如PO文指，Delta病毒真的入侵台灣了，請大家加快打疫苗的速度，不要再挑三揀四，她更說：「看看那些一邊罵一邊偷打的人，張顯耀連勝文丁守中，如果你聽信他們各種的造謠，以為打AZ不好就不去打，就中了他們的詭計」。

    楊蕙如還在文中指：「他們嘴巴說要進中共疫苗，結果自己不是偷偷打AZ？嘴巴說AZ沒人要打，結果都偷偷去打好心肝」，文中還提醒：「現在打疫苗就是防護力，能輪到就趕快去打，AZ或莫德納有能打的就不要挑三撿四，特別是年紀越長的越要小心注意」等。

    連勝文事後接連提起刑、民事告訴。檢察官偵查時，楊蕙如否認犯行，稱連勝文確實曾批評AZ疫苗，她也不是指連勝文偷打疫苗，而是指連勝文家族中有成員先打疫苗，此事攸關公眾利益，可受公評。案經檢察官勸諭，連勝文委由律師撤回告訴，檢方將楊蕙如處分不起訴。

    北院民事庭審理時，楊蕙如說自己的PO文是基於善意，鼓勵民眾盡快施打疫苗，別因當下社會風氣就對AZ產生恐慌，且根據她查到的媒體報導可知，包含連戰在內的連家人，的確有多人接種特權疫苗，「好心肝」是當時特權疫苗的統稱。

    楊蕙如也說，相關報導並未列出哪些連家人接種特權疫苗，所以她並不確定連勝文是否有施打，而PO文之所以會提到連勝文，是因為民眾泛指「連家人是一個整體」；楊蕙如表示，她與連勝文都是公眾人物，均應接受社會公評，以免浪費社會資源。

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