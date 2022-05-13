政大講座教授吳安妮 獲美國會計學會「管理會計終身貢獻獎」

教育部政務次長劉孟奇（左）今到場祝賀、代頒「管理會計終身貢獻獎」給政大教授吳安妮（右）。（政大提供）

2022/05/13 15:55

〔記者林曉雲／台北報導〕國立政治大學講座教授吳安妮，去年榮獲美國會計學會（AAA）頒贈第32屆「傑出國際會計教育家獎」，今年再獲頒第20屆「管理會計終身貢獻獎」。政大校方今發布喜訊指，全世界會計學者中，只有2位學者同時獲得此2項殊榮，另一位是吳安妮管理會計研究之啟蒙恩師教授周齊武。

教育部政務次長劉孟奇今到場祝賀、代頒「管理會計終身貢獻獎」，他讚許吳安妮連獲兩項國際殊榮，可謂我國學術界的佳話，也感謝政大設立國際金融學院，期待吳安妮坐鎮可引領產學合作，協助教育部推動政策。

政大校長郭明政表示，這真的是一個值得歡慶的日子，肯定吳安妮在國際上的成就，為台灣的驕傲，教育中最困難的是將知識轉化為推動社會的動能，期許未來吳安妮能帶領更多產學合作，為社會和大學帶來更多的貢獻。

吳安妮致詞表示，未來會對國家、師生和企業報恩，期望未來能讓全世界看見台灣的軟實力，吸引更多國際人士來政大學習作業價值管理（AVM），藉此對世界展現台灣的偉大，也邀請大家懷抱希望，共創台灣第2次經濟奇蹟。

遴選委員會主席Annie Farrell之前在線上說明，「管理會計終身貢獻獎」每年在全球管理會計學者中，選出1位長期在管理會計之學術研究、創新教學、實務運用與國際學術組織皆有傑出貢獻，成為世界管理會計之終身貢獻者，是國際管理會計學者之標竿。

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