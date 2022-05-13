監院副院長李鴻鈞人事同意權案 立院24日投票

總統蔡英文日前提名親民黨秘書長李鴻鈞為監院副院長人選，立院將在24日院會舉行投票表決。（資料照）

2022/05/13 15:35

〔記者謝君臨／台北報導〕監察院副院長一職懸缺逾1年半，總統蔡英文日前提名親民黨秘書長李鴻鈞，該人事同意權案今（13）日排入立法院院會報告事項，並決議於18日全院委員會進行審查，24日院會舉行投票表決。民進黨團總召柯建銘表示，李鴻鈞將於16日拜訪立法院長游錫堃及在野黨團，尋求支持。

蔡英文提名李鴻鈞為監委並為監院副院長，人事案咨文9日送至立院，咨請立院行使同意權。立院會今處理報告事項議程時，對於李鴻鈞的人事同意權案，議事處意見交全院委員會審查，在場立委並未提出異議，因此通過。

報告事項議程處理完畢後，柯建銘等人對該人事同意權案的決定提出復議，並請院會立即處理，由於在場立委並無異議，會議主席游錫堃裁示通過。

復議動議通過後，院會再處理柯建銘等人提出重行決定的提議，內容為李鴻鈞人事同意權案的審查及投票表決時程，18日上午舉行全院委員會審查，審查時依政黨比例，由民進黨團推派5人、國民黨團推派3人、民眾黨團及時代力量黨團各推派1人，未參加黨團的立委得優先發言，採即問即答方式進行，每位立委詢答時間15分鐘。24日上午投票表決。上述提議也無異議通過。

62歲李鴻鈞曾連任5屆立委，也曾擔任立法院親民黨團總召。他因留學日本等背景，在立委任內曾為立院台日交流聯誼會副會長。

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