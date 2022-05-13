萊豬釋憲案出爐！萊劑零檢出地方自治條例無效 憲法法庭判決合憲

憲法法庭判萊豬釋憲案合憲。（資料照）

2022/05/13 15:23

〔記者吳政峰／台北報導〕台北、桃園、台中、嘉義、台南等5個以藍營為主的市議會，前年通過萊劑零檢出的自治條例，禁止所轄區域販售萊豬，但被行政院函告無效。藍營不滿，質疑行政院侵害地方自治權，聲請釋憲，但憲法法庭13日判決行政院函合憲。

13日下午3時，司法院長兼任憲法法庭審判長的許宗力宣判萊豬釋憲案合憲，直指食品安全管理屬於中央立法事項，行政院函告地方市議會通過的「萊劑零檢出」無效，並未侵害地方自治。

許宗力解釋，地方自治事項不得牴觸憲法及中央法律規定，若不同縣市各自設定肉品安全標準，恐形成跨縣市商業衝擊，影響消費者與廠商的自主決定權；況且萊豬是食品，也是商品，進口管理權應屬中央專屬事項，各縣市的自治法規不得侵害。

本件爭點為進口肉品及其產製品殘留萊克多巴胺的安全容許量標準，地方可否以自治條例訂定有別於中央法定的標準，並排除中央法律的適用？該標準，是否屬於中央立法事項？

大法官書記廳廳長許辰舟說明，單一國體制下，地方自治團體就自治事項的立法權，仍應受憲法及中央法律之拘束；地方因地制宜行使自治立法權，以其轄區內的人、事、物為其界限；肉品殘留萊克多巴胺的安全容許量標準，屬中央立法事項，地方不得另訂牴觸中央法定標準之自治法規；各縣市針對進口肉品，自訂零檢出的安全容許量標準，會違反憲法第148條的「國內貨物自由流通」規定意旨。

藍營去年提起反萊豬公投，原本以為是四大公投案（「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「三接遷建」）中最有機會通過的一案，沒想到投票率僅為41.09%，且不同意票佔51.21%，重創藍營士氣。而本次萊豬釋憲案藍營再度敗北，是否會連帶影響到年底選舉士氣，值得觀察。

5個以藍營為主的市議會，前年底各自通過食品安全管理自治條例，禁止市內販售含有乙型受體素（萊克多巴胺）的豬肉與加工品，但均被行政院宣告無效。5市議會質疑自治權被侵害，聲請釋憲，大法官2月22日召開言詞辯論，4名出具鑑定意見書的學者，多認為食安的管理屬中央專屬事項。

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