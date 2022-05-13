雙北喊「快篩陽全面視同確診」 陳時中2點反問：誰要擔負醫療責任？

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

2022/05/13 15:07

〔記者楊媛婷／台北報導〕若是居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類族群快篩陽性，只要經醫師視訊診療評估就視同確診，新北市長侯友宜表示疫情海嘯就要來了，快篩陽視同確診應全面適用，北市長柯文哲認為PCR確診才給藥，會死很多人；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）提出兩大無法全面適用的原因，一為會對7%-15%偽陽性者有限制人身自由的問題，另一為若讓偽陽性者服藥發生副作用，「誰要擔負醫療責任？」

新北市長侯友宜昨日於新北市記者會上表示快篩陽性經醫師診斷視同確診，應該全面適用民眾，有媒體於疫情記者會上提出此事，陳時中表示，如果快篩陽視同確診全面適用，因快篩仍存在7%~15%的偽陽性，等同7%~15%的偽陽性者都會被限制人身自由，而這些最後事實上沒有染疫的偽陽性者，並不需要隔離治療卻必須隔離，會有行政處分是否過當的疑慮。

陳時中進一步再指出，如果要快速給這些快篩陽性者藥，偽陽性者沒有染疫，卻服用只拿到緊急許可的口服藥，如果發生副作用，「醫療責任必須要由誰來負責？」陳時中表示，有非常多的情況要考量，「當然是希望越快越好，但不是『快』就好，很多情況要思考，也要大家一起努力。」

另外有媒體提問，柯文哲認為指揮中心若堅持民眾做PCR篩檢後才給口服藥、恐怕會死很多人，陳時中表示，並沒有直接聽到柯文哲這麼說，並說是否媒體有扭曲柯文哲的意思，否則依照媒體的提問，等同是讓民眾沒有確診就給藥，「這樣有病急亂投醫的味道。」

陳時中表示，如果是擔憂等待「確診」的時間太長，現在是努力把時間縮短，不是說就這樣隨便給藥，很多專家也在提醒不能隨便開藥，他說，現在的重點應該是縮短等候藥物的時間。

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