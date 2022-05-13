要求提供快篩 計程車工會號召百人赴指揮中心抗議

台北市計程車駕駛員職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會今號召約百位赴中央流行疫情指揮中心抗議，要求衛福部提供足夠的快篩試劑給司機。（記者方賓照攝）

2022/05/13 15:15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台北市計程車駕駛員職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會今號召約百位赴中央流行疫情指揮中心、交通部抗議，要求衛福部提供足夠的快篩試劑給司機，及向交通部要求再度給予運輸業從業人員紓困補助，讓他們能生存下去。北市計程車駕駛職工發言人李威爾表示，今日指揮中心完全不安排人員接受他們的陳情，下次將直接開車包圍指揮中心、丟雞蛋等更激烈的行動持續來抗議。

今日抗議現場，司機不斷高喊「陳時中無能、下台，我們要快篩」等口號。台數平台預約接送產工總幹事彭芝園表示，國外都是政府免費供應快篩給人民，國內卻是要大家用錢買，甚至還說一劑180元嫌貴可以不要買，他就是買不起，難道窮人就該死嗎？政府應該要對防疫物資數量、價格做明確公告，不是藏在口袋裡面；快篩劑數量不夠，難道不能去國外買委託中華航空載送回台嗎？如果政府不能讓人民免於恐懼，那就不要這個政府，對於這些荒謬的防疫政策，人民不應該像綿羊一樣任人宰割，下次會發起更血腥的抗議行動。

多元計程車司機KiKi表示，以前工作8小時可以賺1千到2千多塊，現在工作24小時，只能賺個500元、600元，且時常遇到客人詢問她有沒有做快篩，回答買不到的時候，有時候就會被客人唸「接觸的人這麼廣為何不做快篩」、「沒有做快篩如何證明妳是安全」，「這樣坐妳的車很危險，然後就下車要改搭公車或是走路回家」。

另外，不只買不到實名制快篩，很多司機說連退燒藥也都沒有，發燒就只能在家喝鹽水，能闖得過就是自己運氣好，實在不懂政府在做什麼。

計程車駕駛阿沐則說，他與爸爸、媽媽、小孩住在一起，爸爸已經80歲、媽媽75歲、兒子才國小二年級，如果傳染給他們的話要怎麼辦；而且現在每天做車輛清潔消毒就要花幾百塊，還要買快篩根本賺不到錢，不知道要怎麼生活下去。

今日陳抗除表達不滿心聲外，兩工會原本預期指揮中心會派人接受他們的陳情，沒想到出來的卻是交通部科長，也引發現場人員不滿，李威爾更是直接撕毀他們帶來的陳時中人形立牌，並怒斥交通部科長叫他滾。李威爾說，他們要快篩交通部官員來接受陳情，難道交通部拿的出快篩給司機嗎？

今日兩工會到指揮中心、交通部抗議，主要提出四項訴求，第一，要求以篩代隔方式，讓台灣民眾生活逐漸回歸正常生活；第二，要求指揮中心提供足夠的快篩試劑給計程車司機，保障司機安全讓消費者能安心搭車；第三，交通部應超前部屬增加防疫計程車數量；第四，再度給予紓困補助，讓運輸業從業人員能夠生存下去。

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台北市計程車駕駛員職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會今號召約百位赴中央流行疫情指揮中心抗議，要求衛福部提供足夠的快篩試劑給司機。（記者方賓照攝）

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