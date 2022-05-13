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    「快篩陽視為確診」評估管道+1！明起可委由親友帶快篩結果給醫確認

    指揮中心今表示，14日起3類對象可委由親友攜帶健保卡及快篩檢測卡匣/檢測片請醫師確認。（指揮中心提供）

    指揮中心今表示，14日起3類對象可委由親友攜帶健保卡及快篩檢測卡匣/檢測片請醫師確認。（指揮中心提供）

    2022/05/13 14:31

    〔記者楊媛婷／台北報導〕中央流行疫情指揮中心日前宣布，居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象快篩陽性者經醫師視訊診斷後就視為確診，不過有鑑於長輩可能比較不方便使用視訊，指揮中心今（13日）表示，14日起這3類對象可委由親友攜帶健保卡及快篩檢測卡匣/檢測片至診所或負責居家照護之責任院所（含衛生所）請醫師確認。

    指揮官陳時中在疫情記者會上表示，民眾於居家隔離及自主防疫或居家檢疫期間，使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，可透過遠距門診醫療，請遠距/視訊診療醫師協助評估確認快篩陽性結果。

    如居家環境設備無法使用視訊或未能成功預約視訊診療者，陳時中表示，可由非居家隔離親友攜帶健保卡及快篩檢測卡匣/檢測片卡至診所或負責居家照護之責任院所（含衛生所）請醫師確認。

    指揮中心提醒，民眾預約訊診療或前往診所、負責居家照護之責任院所（含衛生所）評估確認陽性結果時，請配合下列事項：

    一、評估前，先行準備：

    （一）自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡匣/檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期。

    （二）將檢測判讀後之檢測卡匣/檢測片及健保卡放在一起拍照。

    （三）如至診所請醫師確認，應以夾鏈袋或塑膠袋密封包好攜帶至診所。

    （四）配合於醫師視訊或現場評估時出示判讀陽性之檢測卡匣/檢測片。

    二、評估時，如採視訊評估，並依視訊診療醫師指示上傳照片；如採現場評估，無需上傳照片，但建議評估醫師電話聯繫快篩陽性個案或其法定代理人，請其確認該檢測結果確為其所屬。

    三、評估後，醫病已對快篩陽性結果達成共識，請民眾配合將檢測卡匣/檢測片銷毀或塗毀。若由親友帶至診所評估，則交由醫事人員處理；若是於家中遠端評估，則依居家照護垃圾清理原則，以雙層垃圾袋包裝並確實密封。

    指揮中心表示，當民眾及醫師對評估陽性結果如達成共識，即可由評估確認醫師所屬醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診，後續將由地方政府衛生局依確診個案分流收治原則，安排個案於住家居家照護或其他指定處所進行隔離或隔離治療，但民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或有疑義，仍可通知衛生局安排PCR採檢。

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