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    首頁　>　臺北市

    兒童確診暴增！指揮中心開設6歲以下就醫綠色通道 35家醫院可以看

    2022/05/13 14:41

    〔記者楊媛婷／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診者連續7天累計33萬例，逾99%都是輕症或無症狀者，有鑑於學齡前幼童確診數增加，中央流行疫情指揮中心今（13）表示，已請4大公立醫療體系盡速開設學齡前幼童（6歲以下）就醫的綠色通道，截至中午為止已有35家醫院設立。

    國內疫情升溫，連續一週的染疫人數已經超過33萬人，由於疫情已經進入社區傳播，並且主要是家戶內傳染，加上6歲以下幼童還沒有疫苗可接種，幼童的染疫人數呈現增加趨勢，為了讓確診的幼童也可以盡速就醫，並且減少群聚，指揮官陳時中於疫情記者會表示，已請教育部、國防部、退輔會附屬醫院及衛生福利部部立醫院等四大公立醫療體系，儘速配合開設學齡前兒童就醫綠色通道（防疫急門診），建立兒童專用候診動線，由兒科專科醫師看診，提供學齡前兒童相關評估、採檢與診療服務。

    指揮中心指出，截至今日中午，四大公立醫療體系設置學齡前兒童就醫綠色通道計有35家醫院，包括退輔會附屬榮民醫院15家、國防部所屬軍醫院13家、教育部所屬大學醫院3家及衛生福利部部立醫院4家，另衛生福利部部立醫院尚有13家將於5月18日前全數完成開設兒童就醫綠色通道。

    確診兒童的專門門診，高雄市開全國之先設立，之後台中市、台北市等也接連設立。

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