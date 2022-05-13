為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    立委稱防護面罩預算比快篩多 指揮中心澄清

    有立委稱「防護面罩預算63.9億，快篩預算僅5264萬」，中央流行疫情指揮中心今天澄清。圖為實名制快篩劑。（資料照）

    有立委稱「防護面罩預算63.9億，快篩預算僅5264萬」，中央流行疫情指揮中心今天澄清。圖為實名制快篩劑。（資料照）

    2022/05/13 14:29

    〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情嚴峻，有立委稱「防護面罩預算63.9億，快篩預算僅5264萬」；中央流行疫情指揮中心今天打臉，澄清該資料是特別預算的防疫物資項下截到「2022年3月31日」累計執行數（付款數）。

    指揮中心指出，其中項目「防護面罩」含括一般醫用口罩、外科口罩、N95口罩及可掀式、拋棄式面罩等用於臉部的防護物品。至於「快篩預算僅5264萬」，該金額是3月31日前已支付快篩試劑款項，目前徵用及採購的「快篩試劑」金額尚未計入，相關預算衛生福利部每月都將辦理情形表公布於官網供大眾檢視。

    指揮中心表示，截至3月底預算執行，5千餘萬元快篩試劑支出項目包括社區診所定點監測、國際機場特定高風險工作人員監視計畫、發放入境旅客居檢所需、桃園自貿園區群聚事件採檢等。

    指揮中心重申，有關疫情相關資訊及政策都會由指揮中心統一對外公布，勿輕信社群軟體流傳消息，以免自身權益受損。

    另提醒民眾，防疫相關資訊應以官方資訊發布內容為主，若對訊息有疑問，可至政府部門官方網站查詢如衛生福利部、經濟部、外交部、經濟部、內政部等，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播。詳情請上官網查詢。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中重症+217！首例產婦重症產後大出血 幸母嬰平安
    2022/05/13 14:22

    中重症+217！首例產婦重症產後大出血 幸母嬰平安
    本土+64972！單日41死、中重症+217創新高
    2022/05/13 14:10

    本土+64972！單日41死、中重症+217創新高

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    麻醉科醫師造謠「中央徵用快篩送高雄」雙和醫院：依規定懲處
    2022/05/13 13:50

    麻醉科醫師造謠「中央徵用快篩送高雄」雙和醫院：依規定懲處
    造謠「台北快篩送高雄車禍2死」網友 四叉貓起底疑是新北某醫院醫師
    2022/05/13 13:33

    造謠「台北快篩送高雄車禍2死」網友 四叉貓起底疑是新北某醫院醫師

    夏普AIoT智慧空調打造便利生活
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播