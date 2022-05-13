立委稱防護面罩預算比快篩多 指揮中心澄清

有立委稱「防護面罩預算63.9億，快篩預算僅5264萬」，中央流行疫情指揮中心今天澄清。圖為實名制快篩劑。（資料照）

2022/05/13 14:29

〔記者吳亮儀／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情嚴峻，有立委稱「防護面罩預算63.9億，快篩預算僅5264萬」；中央流行疫情指揮中心今天打臉，澄清該資料是特別預算的防疫物資項下截到「2022年3月31日」累計執行數（付款數）。

指揮中心指出，其中項目「防護面罩」含括一般醫用口罩、外科口罩、N95口罩及可掀式、拋棄式面罩等用於臉部的防護物品。至於「快篩預算僅5264萬」，該金額是3月31日前已支付快篩試劑款項，目前徵用及採購的「快篩試劑」金額尚未計入，相關預算衛生福利部每月都將辦理情形表公布於官網供大眾檢視。

指揮中心表示，截至3月底預算執行，5千餘萬元快篩試劑支出項目包括社區診所定點監測、國際機場特定高風險工作人員監視計畫、發放入境旅客居檢所需、桃園自貿園區群聚事件採檢等。

指揮中心重申，有關疫情相關資訊及政策都會由指揮中心統一對外公布，勿輕信社群軟體流傳消息，以免自身權益受損。

另提醒民眾，防疫相關資訊應以官方資訊發布內容為主，若對訊息有疑問，可至政府部門官方網站查詢如衛生福利部、經濟部、外交部、經濟部、內政部等，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播。詳情請上官網查詢。

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