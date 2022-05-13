抗議北市府違法環評 社子島自救會、居民提訴願要求撤銷

社子島自救會號召上百位社子島居民，提起訴願要求撤銷北市府違法環評。（社子島自救會提供）

2022/05/13 13:10

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市環境影響委員會今年1月通過社子島開發計畫環境影響評估，不服的社子島自救會，號召上百名社子島居民聯名提起訴願，今日上午前往台北市政府遞送訴願狀，要求撤銷違法環評，北市環保局派員受理訴願書，將提交北市府訴願委員會審議。

社子島自救會及居民委由環保律師詹順貴、環境法律人協會、環境權保障基金會，組成律師團進行訴願及訴訟事宜。環境法律人協會秘書長郭鴻儀指出，原來開發單位是台北市政府，但環評階段時卻是地政局土地開發總隊作為開發單位，開發行為是都市計畫或具體開發個案，非常模糊，有程序誤用的狀況。

郭鴻儀說，社子島環評屬舊市區更新是整體開發行為，道路、下水道、防洪系統都包含在內，但環評最關鍵的防洪計畫，開發單位卻剔除，尤其是用堤防長度不足，認定堤防不需進行環評，汙水處理廠也被剔除，相關公共工程都是非常籠統，都有問題。

社子島自救會發言人李華萍則表示，社子島居民受大台北防洪計畫禁建52年，市長柯文哲上任原稱要盡最大努力解除禁建，卻強推生態社子島計畫，以區段徵收強制徵收社子島250公頃的私人土地，剷平社子島百年的農村聚落紋理，造成1萬多居民大規模迫遷。

李華萍說，自救會與民間團體多次提醒環評有社子島內設置的汙水處理廠應該併案環評、堤防破堤，以及閘門設置等在開發範圍內，卻與開發案切割等諸多明顯瑕疵。環評終究在今年1月被輾過，居民非常憤怒，更擔心家園不保、害怕房子被強拆，身心壓力極大，身體陸續出現狀況，因此要求撤銷違法環評。

社子島居民王木琳痛罵，柯是鴨霸市長，社子島環評召開第一次沒過，來二次，二次不過來三次，第三次沒過就應該駁回，環評卻補考九次，硬是要闖關，應該駁回環評計畫，還社子島居民公平正義。

出席力挺的北市議員黃郁芬也質疑，依《都市計畫整體開發地區處理方案》，整體開發將建物密集區剔除區段徵收範圍，如新北市板橋浮洲都市計畫、桃園航空城、竹縣台知園區計畫都有政府「主動」大量剔除建物密集聚落，北市為什麼做不到？柯文哲任由迫遷在台北市發生，還敢號稱是光榮城市。

受理訴願書的環保局主任祕書楊維修表示，訴願書將送法務局，提交北市府訴願審議委員會審議，居民所提爭議會在審議委員會答辯、說明。

社子島自救會提起訴願，要求撤銷北市府違法環評。（社子島自救會提供）

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