蔡總統防疫會議3指示！北北基桃增設大型篩檢站 簡化確診者看診流程

總統蔡英文今天上午在防疫諮詢會議上做出3點指示，包括確診者簡化看診流程、北北基桃優先增設大型篩檢站。（資料照）

2022/05/13 13:05

〔記者李欣芳／台北報導〕因應近來本土疫情升溫，總統蔡英文今上午在總統府召開防疫諮詢會議，就當前疫情趨勢預判、防疫策略與措施、防疫物資盤整，及醫療量能整備等各面向防疫議題進行研商，指示結合大型及基層醫護系統，於北北基桃優先增設大型篩檢站，透過篩檢站提供PCR篩檢及開立領藥證明服務，並且指示持續簡化確診民眾看診流程與時程，並提升領取藥物的方便性，降低民眾等待時間。

總統府發言人張惇涵今天中午表示，蔡總統在會議中指示3大防疫原則。

第一、結合大型及基層醫護系統，於北北基桃優先增設大型篩檢站，透過篩檢站提供PCR篩檢及開立領藥證明服務，減壓醫療院所負擔，集中醫療資源於中重症患者照護。

第二、除篩檢站外，持續簡化確診民眾看診流程與時程，並提升領取藥物的方便性，降低民眾等待時間，減緩不安與恐慌，把握高風險患者黃金治療時間。

第三、依照疫情發展，持續增購藥物及快篩試劑等防疫物資，並持續規劃多元方式，清楚明確宣導防疫相關指引，以及穩定提供民眾相關防疫物資。

張惇涵表示，總統請行政院整合各部會及指揮中心，就執行細節儘速定案後執行。今天參加會議者，包括副統總統賴清德、前副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、行政院政務委員兼發言人羅秉成、行政院秘書長李孟諺、衛福部長陳時中、疾管署長周志浩等人。

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