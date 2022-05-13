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    萊豬公投輸了仍聲請釋憲 藍營是否二連敗今揭曉

    藍營反對美國萊豬進口。（資料照）

    藍營反對美國萊豬進口。（資料照）

    2022/05/13 13:17

    〔記者吳政峰／台北報導〕藍營反對美國萊豬進口，去年底提出公投，惟不被人民買單而敗北。台北、桃園、台中、嘉義、台南等5個以藍營為主的市議會，則通過禁止販售萊豬的自治條例，但被行政院函告無效。5議會不滿聲請釋憲，憲法法庭預定13日宣判。

    藍營去年提起萊豬公投，原本以為是四大公投案（「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」）中最有機會獲勝的一案，沒想到投票率僅為41.09%，且不同意票佔51.21%，重創藍營士氣。

    而本次萊豬釋憲案亦是藍營所提，有無機會扳回一城？或再度敗北？值得關注。

    本案預定13日下午3時於憲法法庭宣示判決，並於宣判後15分鐘，由憲法法庭書記廳廳長許辰舟，在司法院1樓多媒體簡報室召開記者會說明，並同步啟用網路直播（https://youtu.be/vStWZjCw0mk ）。

    5個以藍營為的市議會，前年底各自通過食品安全管理自治條例，禁止市內販售含有乙型受體素（萊克多巴胺）的豬肉與加工品，但均被行政院宣告無效。5市議會質疑自治權被侵害，聲請釋憲，大法官2月22日召開言詞辯論，4名出具鑑定意見書的學者，多認為食安的管理屬中央專屬事項。

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