電腦也會分貴重木種！ 林試所攜手台大開發AI辨識

林試所和台大教授郭彥甫團隊合作開發貴重木AI智慧辨識系統。（林試所提供）

2022/05/13 12:16

〔記者楊媛婷／台北報導〕過去漂流木是否有貴重木種都倚賴林務人員依經驗判斷，偶發生誤判情況常會引起糾紛，農委會林試所和台大生物機電工程學系教授郭彥甫合作「台灣貴重木材AI智慧辨識研究」，該AI智慧辨識系統經訓練後，可辨識牛樟、台灣櫸、台灣擦樹3種貴重木和另外15種容易混淆樹種，準確度逾95%。

台灣可取得貴重木的合法來源之一是漂流木，每逢颱風季節或是汛期，河口總會迅速堆積大量漂流木，依規定林務人員必須在1個月內完成貴重木種的鑑定，而鑑定則是由長年穿梭在林場的林務人員用氣味或直覺來辨識，但因為漂流木出現時量大且作業的時間又短，偶爾會發生誤判情況，導致標售時木材和標售價值不對等，也常引起後續糾紛，加上負責鑑別貴重木材的林務人員平均年齡在60歲以上，林試所和郭彥甫團隊建置台灣貴重木材AI智慧辨識系統，依照木材型態特徵進而做木材影像的辨識，未來可提供現場人員客觀依據。

郭彥甫表示，建置該系統最困難之處在於蒐集木材的橫切面影像，因為必須取得上千張影像資料後，才能夠開始訓練人工智慧系統辨識，他舉牛樟為例，雖然同樣都是牛樟，但每棵牛樟的紋理不盡相同，加上又屬於稀有木材，不可能刻意砍伐，幸而林試所跟林務局各林管區都有相關樣本，才有辦法建置，也希望2年內可擴展成辨識40種以上的經濟樹種以及12種的貴重木種。

林試所森林利用組助理研究員李金梅表示，該套系統可節省過去辨識時間一半以上，也說未來也希望可以再跟林務局合作，陸續建立標售木材的影像資料，讓系統可以更豐富，她也說，歐美海關也有依照華盛頓公約限制貿易木材建置相關辨識系統，也期待該系統未來可以應用在台灣的實際場域。

郭彥均說，該系統未來可用APP方式呈現，只要取得1X1公分的木材切片後整平的樣本，用相機鏡頭拍照後，透過APP就能自動比對。

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