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    首頁　>　臺北市

    連推2款 添好運「蒸籠悠遊卡」、富士山籤筒悠遊卡將開賣

    悠遊卡公司與「添好運」餐廳合作，推出蒸籠3D造型悠遊卡，5月17日11時起至5月23日在四大超商開放預購。（悠遊卡公司提供）

    悠遊卡公司與「添好運」餐廳合作，推出蒸籠3D造型悠遊卡，5月17日11時起至5月23日在四大超商開放預購。（悠遊卡公司提供）

    2022/05/13 11:49

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕悠遊卡公司近年推銷各種不同造型悠遊卡，今日一口氣宣布推出2款新的造型悠遊卡，悠遊卡公司與知名港式飲茶餐廳「添好運」合作，推出蒸籠3D造型悠遊卡，5月17日起開放限預購；悠遊卡還推出富士山搖搖籤筒3D造型悠遊卡，一解國人無法出國之愁，5月19日開放預購。

    悠遊卡公司指出，添好運蒸籠3D造型悠遊卡內含3顆添好運最為知名的小點「流沙包」，等比例縮小為悠遊卡，打開蒸籠還有驚喜，印有大大「添」、「好」、「運」大字的流沙包映入眼簾，隨時隨地都可添滿好運。

    蒸籠3D造型悠遊卡將在5月17日上午11時起至5月23日止，在7-ELEVEN ibon生活便利站、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開放限時不限量預購，每個售價499元。

    日本是國人最愛的旅遊地點，富士山更是日本的聖山，悠遊卡公司表示，「富士山搖搖籤筒3D造型悠遊卡」以富士山為造型的籤筒，更是到日本遊玩必買的開運小物，這次富士山籤筒加上悠遊卡的功能，內附「戀愛成功」、「交通安全」、「健康平安」3支籤，天天抽好運，一次擁有愛情、健康及安全。

    悠遊卡公司表示，「富士山搖搖籤筒3D造型悠遊卡」將自5月19日上午11時起至5月25日止，在7-ELEVEN ibon生活便利站、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開放限時不限量預購，每個售價499元。

    添好運蒸籠3D造型悠遊卡，內含3顆添好運最為知名的小點「流沙包」。（悠遊卡公司提供）

    添好運蒸籠3D造型悠遊卡，內含3顆添好運最為知名的小點「流沙包」。（悠遊卡公司提供）

    悠遊卡公司推出「富士山搖搖籤筒3D造型悠遊卡」，內附戀愛成功、交通安全、健康平安等3支籤。（悠遊卡公司提供）

    悠遊卡公司推出「富士山搖搖籤筒3D造型悠遊卡」，內附戀愛成功、交通安全、健康平安等3支籤。（悠遊卡公司提供）

    悠遊卡公司推出「富士山搖搖籤筒3D造型悠遊卡」，內附戀愛成功、交通安全、健康平安等3支籤。（悠遊卡公司提供）

    悠遊卡公司推出「富士山搖搖籤筒3D造型悠遊卡」，內附戀愛成功、交通安全、健康平安等3支籤。（悠遊卡公司提供）

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