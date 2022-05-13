520將至 國民黨：蔡英文執政代表字就是「亂」與「缺」

國民黨主席朱立倫。（資料照）

2022/05/13 11:02

〔記者施曉光／台北報導〕蔡英文總統就職週年將至，國民黨今日在該黨智庫召開「520蔡政府施政總檢討－民調發布會」，該黨總結蔡政府執政的代表字就是「亂」與「缺」兩字，而民眾對於蔡英文總統施政最不滿意的前5名項目則分別為物價調控、防疫措施、能源政策、空氣品質以及兩岸關係。

國民黨主席朱立倫指出，民進黨執政2年來的現象，就是「缺」與「亂」，分別有10「缺」與10「亂」，疫情從一開始缺口罩，去年缺疫苗，到今年缺藥物與快篩，衛福部長陳時中與蔡英文總統還缺乏同理心，而且蔡政府執政下，年輕人的實質薪資倒退，產業缺電、缺工、缺水，一般民眾感受也非常深刻，大家為了口罩、快篩在馬路上排隊。

國民黨智庫執行長柯志恩進一步指出，過去兩年蔡政府有10大「缺」，包括缺疫苗、缺電、缺口罩、缺快篩、缺兒童疫苗、缺好空氣、缺振興現金、缺雞蛋、缺衛生紙、缺口服藥﹔而根據網路聲量調查，蔡政府有10大「亂」，分別為疫苗之亂、大停電之亂、口罩之亂、快篩之亂、兒童疫苗之亂、空污之亂、振興券之亂、雞蛋之亂、衛生紙之亂、口服藥之亂。

柯志恩表示，根據國民黨智庫所做民調顯示，在物價調控方面，6成2的民眾不滿意政府表現，有7成6的民眾感受到實質薪資所得減少，其中特別是30歲到39歲的族群感受度最為強﹔在防疫措施方面，超過5成4以上的民眾不滿意政府表現，認為政府超慢部署，有5成9的人擔心與病毒共存﹔能源政策方面，5成1的民眾認為停電次數變多，6成的人擔心2年內會發生大規模停電，5成3的人認為供電不穩﹔在空氣品質控管部分，有5五成2的人認為空氣品質越來越差，5成7認為台灣的空氣品質變差﹔至於兩岸關係，有5成7的人認為兩岸關係變差，但有近5成的人不擔心兩岸發生戰爭。

國民黨智庫在民調中還詢問民眾，對於「政府是否使用媒體，扭曲真實民意」，有51.4%的人認為嚴重，只有32.3%的人認為非常不嚴重或不太嚴重。

這份民調是由國民黨智庫民調中心調查年滿18歲以上民眾，調查時間從本月3日至7日，共獲得有效樣本數1078份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為2.99%以內。

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