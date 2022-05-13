確診或防疫假學生補考 教育部：成績不能打折

教育部發函各地方政府提醒，防疫假等從寬認定，如果學生參加補考，成績以實得分數計算，不可打折。（記者林曉雲攝）

2022/05/13 11:17

〔記者林曉雲／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情快速升溫，教育部統計已有逾6萬名學生確診，有關於中小學考試和成績計算，教育部發函各地方政府提醒，確診學生或請防疫假學生，如果學生之後可參加補考，成績應以實得分數計算，不可打折。

對於國中小學成績評量，教育部說明，學校核准給假，學生不能參加考試，可補行評量，成績以實得分數計算，而各校進行線上教學的學生，採從寬認定原則，以彈性多元方式進行學業成績評量。

對於高中職成績評量，教育部提醒，學生如停止到校上課，以致學校原規劃之學業成績評量方式、包括日常及定期評量有實施困難時，學校可依既有校內行政程序，召開相關會議，例如各學科教學研究會或學校課程發展委員會等討論，審酌調整考試次數或改採其他多元評量方式，並得視需要調整該學期之日常及各次定期評量之占分比率。

教育部表示，學校如調整平常考或各次段考之占分比率，於同一年級、同一科目之所有學生，宜具有一致性；如學校核准給防疫假參加補考，成績也須以實得分數計算，不得給予差別分數。

教育部也說，老師可以採多元彈性方式指導請防疫假學生學習或進行自主學習，或待學生復課到校後，視實際需要對進度落後部分提供協助，所需教師鐘點費，由學校預算支應或向主管機關申請補助，有不足可向教育部國教署申請。

教育部重申，學校可考量其行政、課務與防疫之運作量，因應調整學校或班級之授課方式，僅須通報主管機關備查。

教育部也提醒居家學習學生待在家中，不要外出，並進行自我健康監測，配合學校課程，規劃在家學習進度內容，並可善用相關學習平台進行自主學習。

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