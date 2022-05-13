陽明山後山狹路相逢大亂鬥 11人助拳被逮送辦

蕭姓男大生（紅圈處）遭盧嫌等人毆打。（記者劉慶侯翻攝）

2022/05/13 09:23

〔記者劉慶侯／台北報導〕20歲盧姓男大生與19歲的蕭姓男大生，因曾在臉書互嗆早有嫌隙，盧男11日夜間前往陽明山遊玩鄰巧遇對方，盧涉嫌叫來10人上山助拳，在眾凌寡的混戰中將蕭男打傷；台北市警士林分局循線逮獲盧嫌等11人，訊後均依法送辦。

警方調查，盧男與蕭男均分別為新北市某私立學校大學生，兩人間有互相認識的同齡同學，進而在臉書上認識，但月前兩人也因在臉書上發表的內容看法歧異，雙方埋下不滿情緒。

警方表示，盧嫌11日夜間前往陽明山後山某景觀餐廳遊玩，適巧碰上獨自一人的蕭男，雙方互看不順眼引發口角嗆聲，盧嫌便暗中以臉書（Messenger）通訊軟體，聯繫揪集10名友人到場助勢。

警方調查，盧嫌友人迅速趕到，其中約有4至5人分持棍棒，隨即朝著蕭男毆打，打得蕭男哀叫連連，臉部及四肢等多處瘀傷，事罷盧嫌等人便離開現場。

士林分局晚間11時許接獲110勤務中心報案系統通報，指本轄凱旋路段某餐廳前發生聚集鬥毆滋事案件，立即啟動優勢警力到場查處，但場僅留有蕭男和另1名關係人在場，警方先將蕭男送醫院急救，經包紮傷口後無生命危險。

警方案發後調閱監視器並逐一過濾可疑車輛，查緝盧嫌到案偵辦，並漏夜將其9餘名滋事者傳喚到案釐清，訊後將盧嫌等人依刑法聚眾鬥毆滋事、傷害等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

警方移送盧姓男大生（灰外套）等人。（記者劉慶侯翻攝）

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