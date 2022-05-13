為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    陽明山後山狹路相逢大亂鬥 11人助拳被逮送辦

    蕭姓男大生（紅圈處）遭盧嫌等人毆打。（記者劉慶侯翻攝）

    蕭姓男大生（紅圈處）遭盧嫌等人毆打。（記者劉慶侯翻攝）

    2022/05/13 09:23

    〔記者劉慶侯／台北報導〕20歲盧姓男大生與19歲的蕭姓男大生，因曾在臉書互嗆早有嫌隙，盧男11日夜間前往陽明山遊玩鄰巧遇對方，盧涉嫌叫來10人上山助拳，在眾凌寡的混戰中將蕭男打傷；台北市警士林分局循線逮獲盧嫌等11人，訊後均依法送辦。

    警方調查，盧男與蕭男均分別為新北市某私立學校大學生，兩人間有互相認識的同齡同學，進而在臉書上認識，但月前兩人也因在臉書上發表的內容看法歧異，雙方埋下不滿情緒。

    警方表示，盧嫌11日夜間前往陽明山後山某景觀餐廳遊玩，適巧碰上獨自一人的蕭男，雙方互看不順眼引發口角嗆聲，盧嫌便暗中以臉書（Messenger）通訊軟體，聯繫揪集10名友人到場助勢。

    警方調查，盧嫌友人迅速趕到，其中約有4至5人分持棍棒，隨即朝著蕭男毆打，打得蕭男哀叫連連，臉部及四肢等多處瘀傷，事罷盧嫌等人便離開現場。

    士林分局晚間11時許接獲110勤務中心報案系統通報，指本轄凱旋路段某餐廳前發生聚集鬥毆滋事案件，立即啟動優勢警力到場查處，但場僅留有蕭男和另1名關係人在場，警方先將蕭男送醫院急救，經包紮傷口後無生命危險。

    警方案發後調閱監視器並逐一過濾可疑車輛，查緝盧嫌到案偵辦，並漏夜將其9餘名滋事者傳喚到案釐清，訊後將盧嫌等人依刑法聚眾鬥毆滋事、傷害等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

    警方移送盧姓男大生（灰外套）等人。（記者劉慶侯翻攝）

    警方移送盧姓男大生（灰外套）等人。（記者劉慶侯翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄釣蝦場大亂鬥4人傷 警開2槍壓制帶回8人
    2022/05/07 09:13

    高雄釣蝦場大亂鬥4人傷 警開2槍壓制帶回8人
    KTV狂歡上廁所擦撞12人大亂鬥 警噴灑辣椒水壓制逮捕
    2022/05/01 13:47

    KTV狂歡上廁所擦撞12人大亂鬥 警噴灑辣椒水壓制逮捕

    PP送暖 醫護和居隔民眾報名享好禮
    為D奶檳榔西施爭風吃醋！彰化爆發街頭鬥毆 13人被捕
    2022/04/30 11:53

    為D奶檳榔西施爭風吃醋！彰化爆發街頭鬥毆 13人被捕
    15歲少年居隔期間外出打架 新北衛生局：處20萬到100萬罰鍰
    2022/04/27 12:11

    15歲少年居隔期間外出打架 新北衛生局：處20萬到100萬罰鍰

    夏普AIoT智慧空調打造便利生活
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播