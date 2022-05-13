張大千等12名家共筆 「松柏同春」重現國父紀念館

國立國父紀念館為慶祝50週年館慶，12日舉行兩檔特展開幕記者會，展品中包含由藝術家張大千、黃君璧等12位名家共筆的水墨畫「松柏同春」，畫作右下角有張大千瀟灑描繪的靈芝。（中央社）

2022/05/13 00:33

〔中央社〕國父紀念館不只是3金典禮基地，本身也藏有許多珍稀文物，為慶祝50週年館慶，館方規劃「逸韻仙蹤—建館50週年典藏特展」、「五十而立—建館50週年館史展」兩檔特展，今天舉行開幕記者會。

其中由張大千、黃君璧等12位名家共筆「松柏同春」水墨畫，長達3.6公尺，右下角有張大千瀟灑描繪的靈芝，左側有黃君璧大塊斧劈的奇岩巨石，中有陳子和細膩刻畫的松樹，加上葉公超、高逸鴻、劉延濤、胡克敏、金勤伯、傅狷夫、季康、姚夢谷、陳丹誠等人合力完成，留下難得的共筆紀錄。

策展人古耀華導覽時表示，「松柏同春」完成於1979年，幾乎將當時重量級的藝術家匯聚一堂，上面可清楚看到張大千、黃君璧的鈐印，以及陳子和的落款及題字，其餘柏樹、桐花、椿樹及花鳥山石，各由誰執筆，其餘9位畫家並未留下任何線索，只能由後人各自從諸位名家的畫風去猜測，意外成為欣賞此幅作品的樂趣。

此外現場還展出「見證寶島十大建設」主題書畫，其中由水墨畫家蘇峰男於1975年繪就的「蘇澳港」，以及胡克敏的「桃園國際機場」，以傳統水墨畫技巧勾勒現代化建設的硬體，別有一番趣味，鳥瞰空拍的構圖，加上水墨設色的巧思，見證特殊時局的歷史印記。

根據文化部所屬國立國父紀念館提供新聞稿，「逸韻仙蹤—建館50週年典藏特展」分為「以藝弘道—中山學說與館藏書畫」、「藝海傳燈—渡海諸家前輩藝術創作」、「藝耀中山—中山文藝獎得獎者專題」及「承傳展望—國館主辦獎賽得獎作品與館藏作品選要」等4大主題。

其中，首次公開展出5件珍貴的國父墨寶文物為國民黨黨史館收藏的「國父手書自傳」、「國父在香港西醫書院成績紀錄簿」、「國父致康德黎」英文手函、「天下為公」與「博愛」真蹟墨寶，備受關注。

名家書畫方面，除了「松柏同春」之外，包括江兆申、劉國松、歐豪年、周澄、李義弘、廖修平、黃光男、何肇衢、蘇憲法等名家作品及「民國四大書法家」胡漢民等名人的書法真蹟，也在展出之列。

「五十而立—建館50週年館史展」方面，規劃「建築經典的誕生」、「國館的日常與非常」、「國父形象再現與思想足跡」、「海納百川大會堂」及「你我共同的未來」等5大主題，並增設「尋找國館建築裡的魔鬼細節」、「通往大會堂的金獎路」兩道專廊，讓民眾重溫3金典禮以及歷來在國父紀念館舉行各式活動的珍貴回憶。

國父紀念館「逸韻仙蹤—建館50週年典藏特展」暨「五十而立—建館50週年館史展」，即日起展至6月13日止。

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