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    「萊劑零檢出」自治條例宣告無效 藍營聲請釋憲明宣判

    藍營傾全力反對美國萊豬進口。（資料照）

    藍營傾全力反對美國萊豬進口。（資料照）

    2022/05/12 20:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕台北、桃園、台中、嘉義、台南等5個以藍營為主的議會，前年通過萊劑零檢出的自治條例，禁止所轄區域販售萊豬，但被行政院函告無效。藍營不滿，質疑行政院侵害地方自治權，聲請釋憲，憲法法庭預定於13日宣判。

    本案原為4市議會聲請，桃園日前加入，併案審理。憲法法庭定13日下午3時宣判，屆時將採網路直播，由兼任憲法法庭審判長的司法院長許宗力宣示判決。

    憲法法庭整理本案爭點在於食品安全衛生管理法規定，授權中央主管機關訂定食品的殘留農藥或動物用藥安全容許量標準，此是否為專屬中央之事項？其憲法依據為何？或者屬於地方自治事項，各地方自治團體為保障轄區內的人民健康權及當地產業等，是否得自行訂定不同（不論是較嚴或較鬆）的標準？其憲法依據為何？地方自治權限的憲法依據是否相同？

    其次，依憲法第107條第11款規定，國際貿易政策應由中央立法並執行之。如中央開放進口萊豬，而地方亦另行訂定自治條例，禁止於各該縣市內運輸、販售或使用萊豬，是否違背憲法規定？對外是否會構成違反國際法的貿易障礙？

    此外，動物用藥殘留標準第3條規定：「食品中之動物用藥殘留量應符合下列規定，本表中未列之藥品品目，不得檢出。表中藥品品目非屬行政院農業委員會核准國內使用之動物用藥，僅適用進口肉品。」除本案所涉的萊劑外，目前是否另有「僅適用進口肉品，而未核准國內使用」的其他動物用藥？

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