首波梅雨接近中！雨炸4天 留意局部大雨或豪雨

中央氣象局預報員曾昭誠說，今年第一道梅雨滯留鋒目前在台灣北部海面延伸至廣東地區，鋒面會在這個位置滯留到明天晚上，並在週五晚上至週六的清晨抵達台灣附近，週二往南移到巴士海峽上方。 （中央氣象局提供）

2022/05/12 20:15

〔記者陳心瑜／台北報導〕台灣北部海面有滯留鋒發展，其往南接近台灣過程中南緣西南風帶來的潮濕水氣，已讓全台天氣狀況不穩定，明天大氣環境更不穩定。今天除了高、屏、南花蓮平地沒有雨，其他地區有雨，今天南投縣已經降下大雨達63毫米（水里鄉時雨量），台北市也接近大雨等級，台中山區、雙北近山區及台北市區已有明顯雨勢。

中央氣象局預報員曾昭誠說，今年第一道梅雨滯留鋒面目前在台灣北部海面延伸至廣東地區，鋒面會在這個位置滯留到明天晚上，並在週五晚間至週六清晨抵達台灣附近，週二往南移到巴士海峽上方。

曾昭誠表示，今晚至明天整天全台有雨，中部以北、東北部有局部大雨發生的機率，易有短暫陣雨或雷雨，南部地區也會有局部短暫陣雨或雷雨，較大雨勢為中部、北部跟東北部。

明天清晨至上午可能因鋒面接近，桃園至苗栗及綠島、蘭嶼將有較強陣風。

週六、週日滯留鋒面籠罩全台上空，水氣多、大氣不穩定，易有短延時強降雨，西半部及宜蘭地區有陣雨或雷雨，有局部大雨或豪雨發生的機率，花東地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

下週一鋒面逐漸南移，雨區往南部發展，中南部及東南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，雨勢雖趨緩但仍要留意山區累積降雨。

週六至下週一亦受東北季風影響，各地天氣轉涼，北部及東北部高溫只有20度出頭，低溫可能降至17至18度左右。

下週二清晨各地天氣仍較涼，白天起東北季風稍減弱，氣溫稍回升；下週二及下週三東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。下週四各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

氣象局提醒，週五晚間至週六清晨金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返需留意。

梅雨季首波滯留鋒面逐漸接近，受鋒面接近影響，大氣不穩定，民眾外出應攜帶雨具。（記者叢昌瑾攝）

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