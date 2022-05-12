批國民黨未譴責港警 趙少康：捫心自問為何被抹紅

中廣董事長趙少康認為，國民黨應該大聲譴責港警，卻到沒拿出態度，那就捫心自問為何被抹紅。（資料照）

2022/05/12 18:24

〔記者陳昀／台北報導〕香港警方日前以涉嫌「港區國安法」的「勾結外國勢力罪」，逮補天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、歌手何韻詩等「612人道支援基金」信託人。中廣董事長趙少康今表示，國民黨應該大聲譴責，卻到目前都沒拿出態度，那就捫心自問為何被抹紅，「我們在（中國）大陸也是共產黨的『諍友』」，不卑不亢、不懼不畏，才會有「黨格」讓民眾有繼續支持的理由。

趙少康批評，港警毫不顧忌國際形象，明目張膽的侵害言論及人身自由，基於民主自由的價值，他要表達嚴厲譴責，且認為所有民主陣營的人都應該予以譴責；趙指控，民進黨靠香港賺取政治紅利，第一時間卻默不作聲，還甩鍋不訂「難民法」實質撐香港。

趙少康也批評，到現在為止，國民黨都沒有把態度拿出來，就必須捫心自問為什麼會被抹紅？年輕人為什麼不支持？所有人都在等著看國民黨表態，如果只是簡單發個新聞稿是不會有聲量的，如果又把頭低下去不表態，聲音又小，到底在怕什麼呢？北京做得不對，國民黨就應該大聲譴責，根本沒什麼好怕的。

趙少康認為，該表態、該譴責的時候就必須要站出來說話，國民黨不只是在台灣跟民進黨競爭，「在大陸我們也是共產黨的『諍友』」，不卑不亢、不懼不畏，才能受到尊重，也才會有「黨格」讓民眾有繼續支持國民黨的理由。

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