男嬰嗆食發燒只餵退燒藥致死 專業保母延遲送醫被訴

領有證照的蔡姓保母照顧1歲3個月大的男嬰，發現男嬰發燒、食慾不振，卻沒將他送醫，反而餵他吃退燒藥，直到隔天驚覺男嬰已沒有呼吸，才抱著男嬰搭計程車送醫。（情境照）

2022/05/12 18:04

〔記者錢利忠／台北報導〕領有證照的蔡姓保母照顧1歲3個月大的男嬰，發現男嬰發燒、食慾不振，卻沒將他送醫，反而餵他吃退燒藥，直到隔天驚覺男嬰已沒有呼吸，才抱著男嬰搭計程車送醫；台北地檢署請法醫解剖查明死因，確認男嬰是被食物嗆到窒息，雖無法認定與蔡女有關，但她明知男嬰發燒卻延誤就醫，今仍依過失致死罪將她起訴。

法醫相驗解剖遺體後發現，男嬰是因嗆食而導致窒息，蔡女之所以沒發現男嬰嗆到，可能是因為阻塞呼吸道的食物並不大，但細碎的食物殘渣卻跑進氣管，造成男嬰的肺部逐漸浸潤，男嬰才會出現發燒、食慾不振等症狀。

檢方調查，男嬰嗆食的原因，雖不一定與蔡女的餵食方式有關，但男嬰事後出現發燒症狀，蔡女不僅沒通知男嬰母親，也沒立即將男嬰送醫，僅簡單餵食退燒藥，且隔天察覺男嬰失去呼吸，也沒打119求救，反而先聯繫呂姓保母友人到場幫忙，之後才抱著男嬰搭計程車就醫，兩度延誤男嬰就醫的機會，涉有過失。

蔡女庭訊時辯稱有替男嬰急救，指她家離醫院很近，才想說直接抱男嬰送醫會比打119還快，她當下考量家中還有其他幼兒要顧，因此才請呂姓保母先來她家，否認涉有過失。

不過，檢方函詢保母協會及社會局釐清照護嬰兒的標準作業程序，發現男嬰發燒當下，保母應通知家長，若有醫師所開給該名嬰兒的處方簽藥物才可餵食，否則應立即送醫；然而，蔡女非但沒將發燒狀況告訴男嬰父母，也沒立即將男嬰送醫，以致誤判男嬰病情而延誤送醫時機。

檢方查出，蔡女受男嬰父母請託，自2019年底開始照顧男嬰，每周一至五均住在蔡女住處，周休二日才由父母接回，不過，男嬰父母雖然工作忙碌，但幾乎每天晚上下班後，都會撥空前去蔡女住處探視兒子。

男嬰發生嗆食意外的時間是去年2月2日，當天為周二上班日，蔡女當天即發現男嬰發燒，且食慾比平常還差，卻拖到隔天2月3日發現男嬰失去呼吸後，才將他送醫，導致男嬰還來不及長大，就不幸與父母陰陽兩隔。

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