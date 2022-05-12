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    首頁　>　臺北市

    基層診所加入PCR有困難 陳時中︰街坊鄰居會擔心確診者進出

    陳時中提到診所加入PCR檢測有遇到一些例如來自街坊鄰居的困難，強調設點都有注意地點與動線，請大家不用過於擔心。（指揮中心提供）

    陳時中提到診所加入PCR檢測有遇到一些例如來自街坊鄰居的困難，強調設點都有注意地點與動線，請大家不用過於擔心。（指揮中心提供）

    2022/05/12 17:43

    〔記者林惠琴／台北報導〕前副總統陳建仁近期表示，疫情流感化時，若再公布確診數已無意義，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「我們也是這樣的看法」，但現在大家想了解疫情規模，仍會公布，也提到診所加入PCR檢測有遇到一些例如來自街坊鄰居的困難，強調設點都有注意地點與動線，請大家不用過於擔心。

    針對陳建仁的說法，陳時中表示，「我們也是這樣的看法」，到了一定的檢驗量能，確診數對社會帶來不了意義，但現在大家想了解規模，因此仍會公布。

    至於台北市議員徐巧芯於臉書發文指出，台北市20家診所僅7家可實際預約PCR檢測，陳時中回應，有些診所有相關材料或聯絡尚未上軌道，就暫時未開始，有些已經開始做，但鄰居或旁邊的人認為不是很合適，就很難繼續。

    陳時中提到，事實上要做這些檢測，困難度是滿高的，最大困難在於街坊鄰居不喜歡可能有大量確診的人進出，所以引發一些爭議，對於基層醫師也是困擾很大，呼籲不要去干預，關心一下可以，但太多講法反而讓這種篩檢站不容易來設，但其實每家診所設篩檢站，對於地點、動線都有注意到，大家不用太過擔心。

    另外，民眾憂心居家檢疫幼童做PCR的風險，陳時中表示，先根據規定來做，但可以再跟專家討論。

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