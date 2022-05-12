同步全球 中研院今晚8:30記者會公布銀河系中心重大發現

中研院參與的全球大型研究計畫「事件視界望遠鏡」，繼2019年發表人類史上首張超大黑洞及黑洞陰影的視覺影像後，今晚8:30將再度全球連線，公布銀河系中心的重大發現。（中研院提供）

2022/05/12 17:29

〔記者楊媛婷／台北報導〕中央研究院天文及天文物理所參與的「事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope，EHT）」國際合作計畫，今天晚上8時30分將再度舉行全球同步記者會，公布在銀河系中心的重大發現。

事件視界望遠鏡以獲取黑洞影像為首要目標，由8座散落各地的電波望遠鏡所組成，由於橫跨地球各處，它們形成了與地球一樣大的虛擬陣列式望遠鏡，形成前所未有的解析力。

此8座望遠鏡分別為位在智利的阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列望遠鏡、阿塔卡瑪探路者實驗、位於西班牙的IRAM 30米望遠鏡、位於美國夏威夷的詹姆士克拉克麥克斯威爾望遠鏡與次毫米波陣列望遠鏡、位於墨西哥的大型毫米波望遠鏡、位於美國亞利桑那的次毫米波望遠鏡、位於南極的南極望遠鏡。

事件視界望遠鏡曾於2019年4月10日舉行第一次全球同步記者會，當時公布人類史上首張超大黑洞及黑洞陰影的視覺影像，震驚全球。該黑洞影像是位於M87星系中心的黑洞，與地球相距5500萬光年，質量為太陽的65億倍，參與該計畫的科學家則超過2百位。

該記者會為全球連線，除了中研院外，位於美國華盛頓特區的美國國家科學基金會、位於德國慕尼黑的歐南天文台、美國加州的聖地牙哥ALMA天文台、日本東京的日本國立天文台、位於墨西哥市的墨西哥科技委員會及位於中國的上海天文台等6地將同步舉行記者會。

中研院場記者會將由院長廖俊智主持，參與該計畫的中研院院士賀曾樸、中研院天文及天文物理所博士郭駿毅與台師大助理教授卜宏毅一同進行簡報，現場將於中研院的YouTube、臉書粉專同步直播。

中研院YouTube直播：

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