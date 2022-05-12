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    辜仲諒「紅火案」更二審無罪被撤銷 最高院第3度發回更審

    辜仲諒「紅火案」纏訟16年，今天再次被最高法院撤銷發回高等法院更審。（資料照）

    辜仲諒「紅火案」纏訟16年，今天再次被最高法院撤銷發回高等法院更審。（資料照）

    2022/05/12 17:17

    〔記者張文川／台北報導〕已纏訟長達16年的「紅火案」，中信金控前副董事長辜仲諒，被檢方指控操縱股價、插旗兆豐金控、不法獲利10億元，一審至更一審分別被判刑9年、9年8月、3年6月，更二審去年4月大逆轉，改判辜仲諒與主要幹部張明田、林祥曦皆無罪；最高法院今認為，更二審判決仍有疑義，第三度撤銷發回高院更審，將進入更三審。

    最高院今部分撤銷、部分駁回，僅針對張明田、林祥曦所涉的證交法操縱股價罪方面，駁回檢方上訴，此部分2人確定無罪，但有背信、銀行法罪與辜一起發回更審。

    最高法院認為，更二審對辜仲諒及張明田、林祥曦有無背信故意，未加詳加調查，說明證據取捨的理由也不充分，調查未盡﹨理由欠完備，且3人有無造成中信金的損害，亦未釐清，沒收認定也有疑問，因此一併發回高院更審。

    高院更二審去年4月28日判決，認定紅火公司贖回結構債產生的差額獲利，並非中信銀的損害，而中信金大量買進兆豐金股票，是基於轉投資購股的正當動機及合理商業目的，且是經金管會同意的轉投資，不構成操縱股價罪，因此改判無罪。

    台北地檢署2006年起訴指出，2004年中信金欲插旗兆豐金，時任副董事長辜仲諒與財務長張明田等3位主管，購入連結兆豐金股票的結構債，再於2006年間未經中信銀董事會核議，將結購債賣給紙上公司「紅火」，間接操縱兆豐金股價，獲取不法利益3047萬餘美元（約10億元新台幣），損害中信金控利益。

    一審台北地院依銀行法背信、證交法等罪，將辜仲諒判刑9年；高院二審改判辜9年8月徒刑，張明田、林祥曦、鄧彥墩等主管，分被7年半至8年半徒刑；更一審改認定辜涉金融控股法共同背信罪，且依速審法、自白並繳回犯罪所得，改輕判3年6月，張、林分判4年、2年，鄧獲判無罪確定。

    更二審去年4月認為，中信銀以當時公平市價將結構債售給紅火公司，紅火因贖回結構債而有差額獲利，差額獲利不等於中信銀損害，不構成銀行法背信罪；至於證交法操縱股價罪，合議庭認為中信金因轉投資而大量買進兆豐金股票，確有影響兆豐金股價情事，但中信金是經由金管會核准轉投資，其大量買進兆豐金股票，有正當動機及合理商業目的，也無罪。

    高檢署認為更二審判決理由矛盾、違背法令，去年7月提出上訴。經最高法院人工抽籤分案審理，今天評議後，部分撤銷、部分駁回。

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