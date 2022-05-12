今年染疫死亡累計突破百例！今增17死、中重症+79 1幼童重症治療中

中央流行疫情指揮中心公布，本土武漢肺炎今日新增79例中重症，包含61例中症、18例重症，並新增17例死亡。（指揮中心提供）

2022/05/12 15:55

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心公布，本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今日新增79例中重症，包含61例中症、18例重症，並新增17例死亡，為今年單日新高，均為60歲以上，其中3例為在家中昏迷急救無效或病逝家中，今年至今染疫死亡已突破百例。另外，在6位非死亡的重症個案中，有1例幼童正在加護病房治療中，狀況穩定。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增17例死亡，包含先前已公布的4例中症轉重症死亡、1例重症轉死亡，均為60歲以上，大部分有慢性病史，其中6例未打疫苗。

羅一鈞指出，外界關注有無在家中出現緊急症狀送醫的情況，共計有3例，其中2例為70多歲女性，1例在家中昏迷送醫急救無效，到院後採檢陽性，1例在家暈倒送醫，生命徵象不穩，急救無效，也是到院採檢確診，均為先前不知道感染。

羅一鈞說明，另有1例為60多歲男性，先前因跌倒外傷到急診治療，順便採檢陽性，回到家中隔離，但隔離4天後病逝家中，由於行政相驗結果，除了沒有武漢肺炎以外的病癥，因此診斷為染疫死亡。

上述3例有2例無慢性病史，1例有糖尿病與中風，均接種3劑疫苗，其中2例為確診當日死亡，因此無慢性病史，也打好疫苗的民眾，在這段流行期間，仍不可輕忽身體狀況。

另外，有6例非死亡重症，羅一鈞說明，包含1例大約幼兒園年紀的男童，本身無慢性病史，也沒打疫苗，因為臉部一些神經肌肉系統病症要住院進行腦部檢查，但篩檢結果發現染疫，後續出現呼吸窘迫，正在加護病房使用呼吸器，只是氧氣需求不算高，狀況穩定。

根據指揮中心統計，今年1月1日至5月11日，本土病例累計47萬8870例，其中47萬7897例、高達99.79%為輕症或無症狀，805例中症、0.17%，168例重症、0.04%，累計解除隔離166人、115人死亡。

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