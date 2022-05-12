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    首頁　>　臺北市

    藝人之子詐領名牌包 改判半年可易科免坐牢

    資深藝人張魁（見圖）兒子張覺引，4年前因得知涂姓友人與人有債務糾紛，竟計誘涂男外出，讓黃姓男子等人率眾將他押走逼債，他則趁機領走涂男的名牌包及包內財物，一審依詐欺罪將他判刑8月徒刑。（資料照）

    資深藝人張魁（見圖）兒子張覺引，4年前因得知涂姓友人與人有債務糾紛，竟計誘涂男外出，讓黃姓男子等人率眾將他押走逼債，他則趁機領走涂男的名牌包及包內財物，一審依詐欺罪將他判刑8月徒刑。（資料照）

    2022/05/12 16:30

    〔記者楊國文／台北報導〕資深藝人張魁兒子張覺引，4年前因得知涂姓友人與人有債務糾紛，竟計誘涂男外出，讓黃姓男子等人率眾將他押走逼債，他則趁機領走涂男的名牌包及包內財物，一審依詐欺罪將他判刑8月徒刑，上訴後，高等法院改判6月，可易科罰金18萬元確定，免去牢獄之災。

    張覺引涉犯協助友人押人的部分，台北地院今年3月依幫助剝奪他人行動自由罪判5月徒刑，得易科罰金15萬元，還可上訴。

    檢方起訴指出，張覺引與涂男是朋友，涂男因與人有債務糾紛，對方也認識張覺引，因此打算透過張覺引引出涂男，一夥人也先行到場勘查地形。

    2018年7月1日，張覺引與涂男相約北市信義區某咖啡店，2人見面後，張覺引隨即進入廁所，沒多久，出現數名黑衣人開始毆打涂男，最後將他押走。涂男在現場遺留一個名牌包，店家見狀將包包菸收進櫃台內保管。

    警方獲報後，救出涂男，也以證人身分帶走張覺引回警局調查。晚間店家將打烊時，張覺引突然出現在門口，表明自己是包包的主人，要取回包包，店家信以為真，將包包交給張覺引。

    第二天，涂男被警方順利救出，但發覺包包與包內的鉅額財物都被人取走，因此提告，檢方調查後將張覺引起訴。

    一審判張覺引8月徒刑，不得易科罰金，若上訴未改判，將必須坐牢。

    上訴後，高院認為，涂男雖稱其背包內尚有20萬現金及勞力士手錶1支，但無證據證明，無法認定為張男詐得該部分財物，考量張為圖個人利益，竟趁友人之危而向不知情之咖啡店主詐取告訴人財物，漠視法紀，但認定他詐得財物較一審認定少，改判刑6月，可易科罰金18萬元確定。

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