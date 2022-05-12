台灣鳳梨首度供應日校營養午餐 農糧署：未來還會再增量

台灣鳳梨首度供應日本學生營養午餐，駐日代表處副處長李世丙（右2）出席笠間市立岩間中學與學生共進午餐，參與這歷史性的一刻。（農糧署提供）

2022/05/12 15:56

〔記者楊媛婷／台北報導〕繼台灣香蕉成為日本學童營養午餐的水果後，台灣的金鑽鳳梨也躍上日本學童的餐桌。農糧署今（12）表示，日本茨城縣笠間市及大洗町共9間學校的營養午餐首度採用台灣鳳梨，超過6千名日本師生品嘗台灣鳳梨的酸甜又多汁的風味，農糧署副署長姚志旺表示，未來供應的日本學校還會再增加；農糧署說，未來除了金鑽鳳梨外，也會陸續供應牛奶鳳梨、芒果鳳梨。

中國去年無預警禁止台灣鳳梨進口後，台灣鳳梨轉銷日本賣出好成績，依農委會統計，今年截至5月11日鳳梨外銷日本已達1萬5593公噸，較去年同期1萬736噸，增加45%，今年台灣鳳梨更首度前進日本校園，成為學童營養午餐的水果。

農糧署說明，日本校園午餐水果80%是國產，日本學校對於食材的來源與營養成分更是嚴格把關，台灣產銷履歷鳳梨今年首次躋身成為校園營養午餐水果之一非常不容易，代表台灣鳳梨香甜美味，富含營養價值，連日本學校都認同進而安心供應學生享用。

農糧署表示，台灣鳳梨成為日本9家學校校園營養午餐水果，大獲學生好評，我國駐日經濟文化代表處副代表李世丙出席笠間市立岩間中學與學生共進午餐，參與這歷史性的一刻，希望透過這樣的農產品交流，讓日本學生對台灣有更深刻的認識，也希望金鑽鳳梨在日本學生心中札根，成為高級水果的象徵；姚志旺說，未來供應的學校有望再擴大，也表示學生在校園吃了台灣鳳梨後，回家會希望父母也買台灣鳳梨共同享用。

我國金鑽鳳梨的產季到5月，農糧署表示，未來供應日本學生營養午餐的除了金鑽鳳梨外，還會供應牛奶鳳梨以及芒果鳳梨；具有芒果香氣的芒果鳳梨今年在日本還會擴大銷售量。

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