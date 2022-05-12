國台辦稱我無權加入WHO 外交部痛批：蠻橫打壓令人不齒

外交部發言人歐江安。（記者楊丞彧攝）

2022/05/12 15:13

〔記者楊丞彧／台北報導〕中國國台辦昨表示，世界衛生組織（WHO）是僅限主權國家加入的聯合國專門機構，「台灣地區作為中國的一部分無權加入」。對此，外交部發言人歐江安今天在例行記者會上痛批，中國行為顯見中共以政治凌駕人民健康，罔顧人民福祉；中國共產黨政權惡劣本質與橫蠻打壓，令人不齒。

歐江安強調，中國政府重彈其「一中原則」陳腔濫調，更不當曲解聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議內涵，只是凸顯中國共產黨極權政府持續以悖離事實的謊言誤導國際社會，不斷打壓台灣人民的健康人權。

歐江安指出，在全球齊力防疫的時刻，中國政府卻無所不用其極阻撓台灣參與WHO及世界衛生大會（WHA），顯見中共以政治凌駕人民健康，罔顧人民福祉；中國共產黨政權惡劣本質與橫蠻打壓，令人不齒。

歐江安表示，台灣身為全球負責任的國際夥伴及重要利益攸關者，對於促進疫後復甦的能力與具體貢獻，國際社會有目共睹。近年友邦及理念相近國家支持台灣參與WHA的力道不斷增長，足證台灣參與WHA的訴求已獲國際社會強烈認同與支持。

歐江安說，外交部重申只有台灣的民選政府才能在WHO及其他國際組織代表台灣2350萬人民；台灣人民的健康人權由我國政府來守護，中國政府無權、也無能力代勞。外交部呼籲中國政府應以負責任的態度看待全人類的衛生安全，切勿再以偏狹自私的政治考量，忽視國際社會支持台灣參與全球防疫合作的強大聲量與力量。

至於被問到今年WHA因受疫情影響，不開放場邊活動，是否影響我國相關活動。歐江安解釋，WHO秘書處考量國際疫情及會議場地限制等因素，直到4月22日才向各會員國通知報名與會事宜。目前我方尚未收到邀請函，外交部與衛福部將持續爭取以觀察員身分出席WHA，相關努力從未停止，也會爭取到最後一刻。

歐江安指出，今年衛福部將由政務次長李麗芬率領「世衛行動團」赴日內瓦表達台灣參與WHA的訴求與決心。本年WHA會場不設旁聽席，也不開放各國辦理周邊活動，但會議將作公開轉播。

歐江安也提到，我國世衛行動團，也將透過場外活動與各國代表團及醫衛專家學者，就對抗疫情等全球公衛事務進行專業交流；例如，我國國合會與相關國際機構將在WHA會議期間合辦的「緊急事件下強化健康照護之可近性」論壇。外交部將持續與衛福部合作，善用目前累積的國際動能與友我聲量，爭取常態性參與WHO相關會議、活動與機制。

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